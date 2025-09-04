Explicando el universo Mahler

La ficha ***Programa: ‘Blumine’; ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’; ‘Urlicht’, de la Sinfonía nº 2 en Do menor; ‘Adagietto’ y ‘Rondó: finale’, de la Sinfonía nº 5 en Do sostenido menor, de Gustav Mahler. Mezzosoprano: Alicia Naranjo. Directora: Irene Delgado Jiménez. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Jueves, 4 de septiembre. Aforo: Un tercio.

La temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que se acaba de abrir tiene como hilo conductor la música de Mahler. No serán todas sus sinfonías y seguiremos anhelando escuchar alguna vez la octava, pero una buena muestra de su música sonará de aquí a julio del año que viene.

A modo de presentación, este concierto con un bien marcado perfil didáctico ha servido para presentar a un público variopinto (en el mejor sentido de la palabra) y en el que se escucharon alegres voces infantiles algunos hits mahlerianos. Fueron estupendas, muy amenas y bien desarrolladas las explicaciones de Irene Delgado, desentrañando algunas claves de la música de Mahler con ejemplos en vivo a cargo de la propia orquesta.

Se pudo disfrutar de la estupenda voz de Alicia Naranjo, conocida en la ciudad por sus intervenciones en las temporadas de la Compañía Sevillana de Zarzuela y que merced al premio conseguido en el último Certamen Nuevas Voces pudo subirse al escenario con la orquesta. La voz es ancha, robusta en el centro y en los graves, con buena proyección, firme de emisión y muy atenta a los reguladores, especialmente en los Lieder eines fahrenden Gesellen. Muy buenos pianissimi en el Urlicht, cantado a flor de labios.

Delgado Jiménez se instaló en un fraseo blando, lento, sin aristas (esenciales en Mahler), sin apenas contrastes dinámicos. Lo mejor fue el Adagietto y el fugato del último movimiento, expuesto con claridad.