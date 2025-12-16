María del Monte, Estrella Morente y José Luis Cienfuegos, entre los galardonados con las medallas en las Bellas Artes

El Consejo de Ministros ha otorgado este martes, 16 de diciembre, 35 Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, distinguiendo a destacadas figuras del panorama cultural español. Entre los galardonados se encuentran artistas de la talla de las cantantes María del Monte y Estrella Morente, el actor Luis Tosar, la escritora Irene Vallejo y formaciones musicales emblemáticas como Los Chichos, según ha anunciado la ministra portavoz, Pilar Alegría, tras la reunión gubernamental.

Estos reconocimientos, propuestos por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, distinguen a personas y entidades que han contribuido significativamente al desarrollo, difusión y conservación del arte y la cultura en España. La lista de premiados abarca diversos ámbitos artísticos, desde la música y el cine hasta la literatura, las artes plásticas y la gestión cultural, reflejando la riqueza y diversidad del tejido creativo nacional.

Entre las personalidades reconocidas también figuran el festival Primavera Sound, la librería Rafael Alberti de Madrid, y el reconocido artista urbano Suso 33, cuya obra ha trascendido el grafiti para convertirse en referencia del arte contemporáneo español. A título póstumo, se ha homenajeado a figuras como la artista Roberta Marrero, la actriz Verónica Echegui y el gestor cultural José Luis Cienfuegos, entre otros.

Diversidad de disciplinas artísticas entre los galardonados

El ámbito musical ha sido uno de los más representados en esta edición de las Medallas, con reconocimientos para figuras tan diversas como la cantautora Christina Rosenvinge, el productor y DJ Óscar Mulero, las cantantes Karina y María del Monte, la cantaora Estrella Morente y el legendario grupo Los Chichos. También se ha premiado la labor de entidades como la Fundación Vozes, por su labor músico-social, y el Festival Primavera Sound, referente internacional en el panorama de festivales independientes.

El cine y las artes escénicas han estado representados por el actor gallego Luis Tosar, cuya trayectoria incluye tres premios Goya y numerosos reconocimientos internacionales, así como por la actriz catalana Emma Vilarasau. Destaca también el galardón a la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa, responsable de películas como "Los domingos", y a la saga familiar de cómicos Pla-Solina, de la que forma parte Oriol Pla, recientemente galardonado con un Emmy internacional por su trabajo en "Yo, adicto".

En el campo de la danza, se ha reconocido la labor de las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova, fundadoras de Madrid en Danza, así como del coreógrafo Marcos Morau, director de La Veronal y uno de los creadores más innovadores del panorama contemporáneo español.

Literatura y artes visuales: pilares de la cultura española

El mundo de las letras ha estado representado por el escritor y periodista Manuel Vicent, la dibujante de cómic Ana Miralles y la filóloga y escritora Irene Vallejo, cuya obra "El infinito en un junco" ha sido un fenómeno editorial internacional. También se ha premiado a la emblemática librería Rafael Alberti, fundada en 1975 y que constituye uno de los espacios culturales más importantes de Madrid.

En el ámbito de las artes visuales y el patrimonio cultural, destacan los reconocimientos al artista multidisciplinar Jesús Manuel Pinto García, conocido como Suso 33, pionero del grafiti en España; a la arqueóloga Teresa Chapa, referente en el estudio de la cultura ibérica; al antropólogo forense Francisco Etxeberria, conocido por su trabajo en la exhumación de fosas comunes; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández.

La lista se completa con figuras relevantes del mecenazgo y la gestión cultural como Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural Ateneu Popular 9 Barris; y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel y José Manuel Garrido, todos ellos con trayectorias destacadas en la promoción y difusión de la cultura.

Reconocimientos póstumos a figuras destacadas de la cultura española

A título póstumo, el Gobierno ha querido reconocer la labor de cuatro personalidades que dejaron una huella indeleble en el panorama cultural español. Entre ellas se encuentra la artista plástica Roberta Marrero, conocida por su obra transgresora y su compromiso con las cuestiones de género e identidad; el periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola, reconocido por su trabajo satírico y su compromiso político; el gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello, fundador del Festival Internacional de Cine de Gijón; y la actriz Verónica Echegui, cuya prematura partida en 2024 conmocionó al mundo del cine español.

Estos galardones, que se vienen concediendo desde 1969, constituyen uno de los reconocimientos más prestigiosos del panorama cultural español y sirven para visibilizar la labor de artistas y gestores culturales cuyo trabajo contribuye al enriquecimiento del patrimonio artístico nacional. La ceremonia de entrega, que habitualmente preside algún miembro de la Casa Real, se celebrará en los próximos meses en una fecha aún por determinar.

¿Qué son las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes?

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes constituyen uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga el Estado español en el ámbito cultural. Instituidas en 1969, estas distinciones honran la excelencia creativa y la contribución significativa al desarrollo, fomento y difusión del arte y la cultura española en sus diversas manifestaciones.

El proceso de selección comienza con las propuestas realizadas por el Ministerio de Cultura, que posteriormente son aprobadas por el Consejo de Ministros. Los galardones abarcan todas las disciplinas artísticas: música, artes escénicas, literatura, artes plásticas, cine, arquitectura, diseño y gestión cultural, reflejando la riqueza y diversidad del panorama creativo nacional.

¿Quiénes han sido los galardonados más destacados en ediciones anteriores?

A lo largo de su historia, las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes han reconocido a algunas de las figuras más relevantes de la cultura española e internacional. En el ámbito musical, artistas como Joan Manuel Serrat, Camarón de la Isla, Plácido Domingo o Montserrat Caballé figuran entre los premiados de ediciones anteriores.

En el mundo del cine, directores como Pedro Almodóvar, Luis García Berlanga o Carlos Saura, así como actores de la talla de Antonio Banderas, Penélope Cruz o Javier Bardem han recibido este reconocimiento. En literatura, nombres como Miguel Delibes, Ana María Matute o Mario Vargas Llosa engrosan la lista de galardonados, confirmando el prestigio y la relevancia cultural de estas distinciones.