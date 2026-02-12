María Ripoll presenta este lunes 'El fantasma de mi mujer' en Sevilla

Los Cines MK2 Nervión Plaza acogen este lunes 16 de febrero a las 20:30 un preestreno de El fantasma de mi mujer, la nueva comedia de la cineasta María Ripoll, que acudirá al pase de Sevilla unos días antes de que la película se estrene el día 20 a las salas de toda España.

El fantasma de mi mujer está protagonizada por Javier Rey (La última noche en Tremor; Singular); Loreto Mauleón (La buena letra; Los renglones torcidos de Dios), María Hervás (Machos alfa; Políticamente incorrectos), Marco Cáceres (La trinchera infinita; La chica de nieve) y cuenta con la colaboración de Macarena Gómez (Musarañas; La que se avecina). Completan el reparto Judit Martín, Carlos Vicente, Alba Florejachs y Elisenda Roca.

El guion escrito por Germán Aparicio, Araceli Álvarez de Sotomayor, Olga Iglesias y Maria Ripoll a partir de un argumento del primero, cuenta la historia de Fernando, que vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María. Un accidente, vamos, que no quería matarla, pero que necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de… ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa… o existe otra explicación?

María Ripoll es una de las directoras más taquilleras del cine español, con 15 largometrajes y una amplia trayectoria internacional. Estudió en el American Film Institute en Los Ángeles. En 1998 dirige Lluvia en los zapatos y consigue el premio al mejor guion en el Festival Internacional de Montreal, el premio del público en el Festival de Sitges y también en el de Seattle, además de ser nominada a mejor dirección novel a los Premios Goya. Entre otros proyectos ha estrenado Tortilla Soup, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, Nosotros no nos mataremos con pistolas o También esto pasará, una adaptación de la novela de Milena Busquets.