Las cosas en su sitio

La ficha MICHAEL FORMANEK ELUSION QUARTET “AS THINGS DO” Michael Formanek: contrabajo. Tony Malaby: saxos tenor y soprano. Kris Davis: piano. Ches Smith: batería, vibráfono. Intakt Records, 2023

Su debut con Time Like This (2018) ya puso de manifiesto el enorme potencial de un proyecto que buscaba "crear música que sea inteligente y lógica, y que aún así tenga corazón y alma". El contrabajista Michael Formanek (San Francisco, California; 1958) activó entonces otro segmento de trabajo bautizado como Elusion Quartet, en el marco de una crónica impulsada por una sólida noción, cuya discografía ha desfilado desde el formato solo a su Ensemble Kolossus de 19 músicos. Escribe el interesante pianista Alexander Hawkins en las notas de este As Things Do (Intakt Records, 2023), que este "es otro testimonio más de la concepción enciclopédica de Formanek [...] Michael Formanek es ese músico poco común que, al tiempo que conserva una integridad y un enfoque absolutos, puede dejar que la música vaya donde quiera: en sus propias palabras, dejar que las cosas vayan donde tengan que ir".

Y es que la segunda entrega de su Elusion Quartet amplifica los logros de su predecesor, agarrado tanto a la pluralidad de las composiciones de Formanek, recién asentado en Lisboa, en las que es posible rastrear vestigios de gigantes de la talla de Duke Ellington, Charles Mingus o Eric Dolphy sin eludir el compromiso contemporáneo, como a las maneras de una nómina de lujo integrada por los saxos de Tony Malaby, el piano de la fantástica Kris Davis y la batería del no menos relevante Ches Smith. El sobresaliente balance deslumbra por la firmeza de su organización, por el dúctil juego de conjunto así como por la solvencia de unos discursos solistas que rehúyen la inercia. De la épica inicial de Bury The Lede al hermoso cierre con Gone Home, un firme candidato a conquistar puesto de preferencia en las listas de lo mejor de la temporada jazzística.