Miguel Poveda y Ara Malikian, primeros confirmados de Noches de la Maestranza 2026

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre —como viene haciendo cada año desde 2022— para acoger Noches de la Maestranza, una cita que ha sabido integrar la experiencia de la música en vivo en uno de los monumentos históricos más emblemáticos de nuestro país, con más de 250 años de historia.

De cara a su quinta edición, la organización de Noches de La Maestranza ha anunciado las primeras incorporaciones del cartel de 2026, que se celebrará durante el mes de septiembre en este emblemático recinto. Así, Ara Malikian (11 de septiembre) y Miguel Poveda (18 de septiembre) son los primeros artistas confirmados.

Ara Malikian presentará Intruso, un espectáculo que refleja "la relación del artista con la música desde su experiencia de abrazar la riqueza de su identidad multicultural", señalan desde la cita. Según las propias palabras del artista “en cada concierto, al interpretar obras de Bach o Mozart, o al improvisar en estilos tan diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango etc etc la sensación de ser un intruso se intensificaba. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar”.

Por su parte, Miguel Poveda acude con el espectáculo que conmemora el decimoquinto aniversario de Coplas del querer, su disco más vendido. El artista regresa a los escenarios con este repertorio para reivindicar "el valor artístico de unas coplas que forman parte de nuestra historia musical, incorporando además nuevas versiones a las ya grabadas".

Las entradas están ya disponibles en El Corte Inglés y www.nochesdelamaestranza.com.