Miguel Poveda vuelve a las 'Coplas del querer' en una gira

Miguel Poveda ha anunciado que, con motivo del decimoquinto aniversario de Coplas del querer, su disco más vendido —reconocido con disco de oro y disco de platino y galardonado con tres Premios de la Música—, volverá a llevarlo a los escenarios para reivindicar el valor artístico de unas coplas que forman parte de nuestra historia musical, incorporando nuevas versiones a las ya grabadas.

Además de estos conciertos —una ocasión única para vivir en directo uno de los acontecimientos musicales del año—, el artista prepara junto a Universal Music la reedición de este exitoso álbum, que llegará en diferentes formatos e incluirá material inédito.

Miguel Poveda es una de las voces más reconocidas y transversales de la música española contemporánea, con una trayectoria construida desde el rigor interpretativo y una notable capacidad para dialogar con distintos lenguajes de la canción sin perder su identidad. En ese recorrido, Coplas del querer marcó un punto de inflexión en la escena musical ya que el álbum contribuyó a revalorizar la copla desde una mirada artística actual, ampliando su alcance y consolidándola como un repertorio vigente.

Las entradas estarán disponibles el próximo lunes 29 de diciembre a las 11:00 en El Corte Inglés y en miguelpoveda.com.

FECHAS DE LA GIRA 15 ANIVERSARIO COPLAS DEL QUERER