Muere José Luis Castro, el responsable del Lope de Vega y el Maestranza que extendió el amor por la ópera en Sevilla

Las artes escénicas andaluzas han perdido a uno de sus profesionales más queridos. José Luis Castro (Sevilla, 1953), que fue director del Teatro Maestranza de Sevilla entre 1992 y 2004, ha fallecido este viernes en Mallorca tras sufrir un infarto. Además, este director de escena que ayudó a extender en la ciudad el amor por la ópera, y que triunfó en la dirección de montajes líricos, se encargó también a lo largo de su gestión de otros espacios de la ciudad como el Lope de Vega y el Teatro Alameda.

Como director de escena llevó a las tablas títulos fundamentales del repertorio lírico como una celebrada adaptación de El barbero de Sevilla de Rossini que se estrenó en el Maestranza en 1997, La Bohème de Puccini, Las bodas de Fígaro y La flauta mágica de Mozart o el Macbeth de Verdi. Entre otras producciones teatrales, Castro también rescató para el Centro Andaluz de Teatro El estado de sitio de Albert Camus, ambientada en el Cádiz de 1812.