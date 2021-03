El Prado repasa su historia con una muestra interesada en los detalles cotidianos

El Museo del Prado rinde tributo a su historia con tres salas dedicadas a revisar más de dos siglos de su vida. La instalación, de carácter permanente, muestra la evolución de su edificio y los personajes, populares y anónimos, que lo han convertido en la institución internacional que es hoy.

La pinacoteca madrileña se convierte en "el primer museo de España" y "uno de los pocos del mundo" que tienen una exposición de este tipo, según recalcó su director, Miguel Falomir, que presentó ayer las salas al público.

La exposición Historia del Museo del Prado y sus edificios se ubica en la zona donde antiguamente se mostraba el Tesoro del Delfín, en el sótano del edificio original de Juan de Villanueva. "No es tanto una exposición de la historia oficial, sino una historia más sentida", resumió el responsable del proyecto, Víctor Cageao, director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, que hasta hace poco era coordinador general de Programación del Prado.

Junto a multitud de mapas, maquetas y documentación que reflejan cómo ha ido evolucionado la institución y su edificio principal, se encuentran decenas de objetos anónimos y curiosos, como la bomba que estuvo a punto de volar el edificio en la Guerra Civil, una de las escupideras que hasta hace apenas un siglo se encontraban en las salas del museo, los tornos para acceder de finales del siglo XIX o la gorra de uno de los primeros ascensoristas que trabajaron en el Prado en el franquismo.

"Aunque hay protagonistas con nombre y apellidos, queremos que también estén presentes personas anónimas, que no son conocidas y sin las que hubiera sido imposible llegar aquí", detalló. Pero hay también, cómo no, un homenaje a María Isabel de Braganza, la mujer de Fernando VII, que es la verdadera impulsora de la institución y que no siempre es conocida por el gran público. La reina recibe al visitante en un gran cuadro, en el que aparece junto a los planos del museo y el edificio al fondo. "Es una pieza destacadísima, que se hizo cuando ella ya había fallecido", explicó Cageao. Ha estado siempre colgado en el museo y ahora se quedará como pieza central de la exposición.

Aunque la construcción del edificio se remonta a la época de Carlos III, en 1785, su uso iba a ser el de Academia de Ciencia y Gabinete de Historia Natural. El proyecto se frenó con la llegada de las tropas francesas en 1808. Fue María Isabel de Braganza la que propuso a su marido crear un museo de arte en Madrid con las pinturas de las Colección Real. El museo abrió sus puertas el 19 de noviembre de 1818, aunque sin actos solemnes. Al principio solo se abría una vez a la semana y únicamente se exponían 311 pinturas. Lo demás es historia, una historia que ahora rememora esta muestra.