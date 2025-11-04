"El riesgo vino de las ganas de divertirnos con la música": Vera Fauna, la banda sevillana que sonó en el TikTok de Pedro Sánchez

Vera Fauna: la banda sevillana que sonó en el TikTok de Pedro Sánchez y defiende la música "bonita" y libre

Vera Fauna vuelve a escena con Dime dónde estamos, un álbum que suena a evolución personal y artística. El grupo sevillano, formado por Kike (voz y guitarra), Ale (teclados) y Juanlu (batería), conversa sobre sus procesos creativos, su visión de la independencia musical y el efecto inesperado de haber aparecido en un vídeo de Pedro Sánchez en TikTok: "Nos pellizcamos al ver a alguien tan conocido diciendo nuestro nombre", bromean entre risas. Pero más allá de la anécdota viral, Vera Fauna mira al futuro con una idea clara: seguir haciendo música desde la libertad.

Pregunta.‘Dime dónde estamos’ suena a madurez, pero también a riesgo. ¿Qué queríais contar con este disco?

Respuesta.Kike: Este disco se alimenta de muchas experiencias que hemos vivido juntos, o que han vivido amistades nuestras. Estábamos un poco perdidos como grupo, sin tener claro el rumbo, y de ahí salió mucha fuerza. Volvimos a disfrutar de hacer música, que es la esencia de todo. El riesgo vino de querer divertirnos sin miedo, y la madurez, de haber tocado fondo.

P.Estos días vuestro nombre ha sonado mucho por el vídeo de Pedro Sánchez en TikTok. ¿Cómo lo habéis vivido?

R.Juanlu: Yo tratando de convencer a todo el mundo de que no era inteligencia artificial. Agradecemos muchísimo que nos conozca, nos encanta tener un presidente que escuche Vera Fauna, pero sí, ha sido bastante inverosímil.

R.Kike: Le hemos devuelto la réplica con un par de recomendaciones, claro. Ha sido raro, pero bonito. Al final, ver a alguien tan conocido pronunciando tu nombre y tu voz te hace pellizcarte.

P.Habéis notado un cambio en vuestro público tras ese momento viral?

R.Kike: Sí, ha habido un repunte en escuchas y mensajes, pero en los conciertos seguimos viendo las mismas caras. Eso sí, quien haya llegado por esa recomendación, sea afín o no al presidente, es bienvenido. Esto va de música y cultura, y pronto habrá canciones nuevas.

P.¿Cómo se gestó el álbum a nivel sonoro? ¿Partís de las letras o del sonido?

R.Ale: Todo parte del sonido, de nosotros tocando. A veces empezamos con melodías de voz antes de tener letra, porque la voz forma parte de la estructura desde el principio.

R.Kike: Ha habido varios procesos de creación. Por eso el disco es tan rico. Al final hay una especie de "U sonora": la voz y la batería se mantienen constantes, y lo demás cambia canción a canción.

P.¿Qué significa hoy ser una banda independiente en España?

R.Ale: Nosotros no somos una banda independiente como tal. Tenemos contrato discográfico, pero gestionamos casi todo: canciones, gira, local, producción…

R.Juanlu: Ser "dependientes" de un equipo tan bueno nos da libertad total.

R.Kike: Esa palabra (independencia) está un poco desvirtuada. Parece que lo virtuoso es estar siempre en la cara B, pero esto también es un trabajo, una profesión. Precisamente esa dependencia nos da libertad para hacer lo que queramos.

P.Después de lo que habéis vivido, ¿creéis que las redes sociales ayudan a conectar con nuevas audiencias?

R.Kike: Ya no son tanto para conectar con el público, sino con la imagen que queremos proyectar. Son una especie de éter. Si no estás, parece que no existes. Pero también hay que salir del ciberespacio.

R.Juanlu: Antes eran los medios tradicionales; ahora son las redes. Hay que entender qué discursos premian y cuáles castigan.

P.¿Qué artistas os están inspirando ahora mismo?

R.Ale: Cada uno trae su mochila. Yo últimamente solo escucho salsa, ocho meses seguidos.

R.Kike: Venimos del soul, el hip hop, el pop y la música disco. Todo eso está en el disco.

P.Si pudierais elegir cualquier artista, vivo o muerto, ¿con quién os gustaría colaborar?

R.Ale: Con Mon Laferte, sin duda.

R.Juanlu: Si se puede resucitar, con Amy Winehouse.

R.Kike: Yo con D’Angelo, por la cara. Imagínate los tres juntos.

P.Si tuvierais que definir el disco con una sola palabra…

R.Kike, Juanlu y Ale (a coro): Bonito.

Y lo dicen sin artificios, con la misma naturalidad con la que su música mezcla riesgo, emoción y alegría. Porque al final, más allá de virales y etiquetas, lo que mueve a Vera Fauna sigue siendo lo mismo que los unió: divertirse haciendo canciones bonitas.

La banda continúa su gira con paradas en Málaga, Manacor, Madrid, Valencia, Granada y su esperada vuelta a Barcelona. Sobre el escenario, seguirán demostrando que Dime dónde estamos es mucho más que un título: es una declaración de intenciones, y sí, un disco bonito.