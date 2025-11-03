Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Teresa Ribera, citados el día 11 en la comisión de la dana en Las Cortes Valencianas

La comisión de la dana de Las Cortes Valencianas cita a Pedro Sánchez, Montero y Ribera el día 11.

La mesa de la comisión de investigación sobre la dana de Las Cortes Valencianas ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la ex ministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Además, se va a citar para ese mismo día a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, según han indicado fuentes parlamentarias.

Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en esta comisión de investigación de Las Cortes han sido las de varios técnicos y expertos, con lo que las citaciones de la próxima semana serían, en caso de producirse, las primeras de cargos políticos.

Las víctimas de la dana no han comparecido todavía ni tienen fecha para hacerlo en esta comisión de investigación del Parlamento valenciano, la primera que se aprobó tras la tragedia del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.