Narrativas musicales anglosajonas

Un momento del quinteto de Maconchy durante el concierto en el Espacio Turina

La ficha DÍA DE LA MUJER EN EL CICLO DE CÁMARA DE LA ROSS **** Alexa Farré y Uta Kerner, violines. Helena Torralba, viola. Luiza Nancu, violonchelo. Sarah Roper, oboe. Nuria Leyva, trompeta. Tatiana Postnikova, piano. Programa: Elizabeth Maconchy (1907-1994): Quinteto para oboe y cuerda. Gabriella Smith (n. 1991): Carrot Revolution, para cuarteto de cuerdas. Grace M. Williams (1906-1977): Sexteto para oboe, trompeta, violín, viola, violonchelo y piano. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Domingo 1 de marzo. Aforo: Algo menos de media entrada.

Fue esta matinal de la ROSS una buena ocasión de contrastar diferentes maneras de fragmentar y unificar la narración en la música instrumental de los siglos XX y XXI. En el quinteto de la inglesa Maconchy, obra de juventud, la unificación por la interválica a duras penas disimula la incoherencia tonal del conjunto: la melodías, básicamente diatónicas, modulan de aquí para allá, sin dirección. Mucho más coherente –pero tal vez conservador– resultó el también juvenil sexteto de su coetánea galesa Grace Williams, obra cercana a cierto expresionismo cuyas inteligentes modulaciones conducen con sutileza una armonía viajera y sofisticada, narrativamente mucho más satisfactoria.

Las versiones del conjunto femenino de la ROSS hicieron trabajada justicia a ambas obras, desde un sonido empacado, pero envolvente y mullido –partiendo del elegante violín de Farré–, y con seguridad para navegar por la difícil escritura del programa. Tampoco debió de resultarles fácil la reciente Carrot Revolution para cuerda de la californiana Smith: llena de recursos extendidos (glissandi, efectos percusivos de arco y manos...), y típicamente posmoderna, en la que la fragmentación del discurso es incluso estilística. Tan efectista como bien escrita, logró un predecible éxito de público.