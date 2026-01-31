Almas perdidas (y encontradas) en la ciudad

La ficha ** 'Navidad en Baltimore'. Dramedia romántica, EEUU, 2025, 96 min. Dirección: Jay Duplass. Guion: J. Duplass y Michael Strassner. Fotografía: Jonathan Bregel. Música: Jordan Seigel. Intérpretes: Michael Strassner, Liz Larsen, Olivia Luccardi.

Nacidos como los Safdie en el entorno de aquel Mumblecore del que hoy ya casi nadie se acuerda, los hermanos Mark y Jay Duplass (Baghead) han creado su propia compañía de producción, que cuenta ya con un nutrido catálogo de títulos, para hacerse hueco entre el cine comercial adulto, los documentales, las series y ese renovado indie del que proceden y al que se deben.

Jay, el mayor de ambos, mira aquí de reojo al subgénero de la dramedia navideña, con un cartel que remite indisimuladamente a Los que se quedan, de Alexander Payne, para establecer el tono intimista de esta historia de personajes heridos, vulnerables y perdidos que transcurre en el día de Nochebuena, condensación temporal que obliga a un guion bastante cerrado y en ocasiones algo caprichoso en sus giros a subirlos a suave una montaña rusa de situaciones y emociones que pasan de un intento frustrado de suicidio a un más que improbable romance intergeneracional.

Fiel al espíritu navideño, Duplass, co-autor del guion junto a su protagonista y también comediante Michael Strassner, abordan la crisis del hombre de mediana edad incapaz de sentar cabeza confrontándolo a una mujer madura separada (estupenda Liz Larsen como dentista de guardia) que se cruza en su camino de pequeñas desgracias, golpes, huidas e inseguridades. La ciudad de Baltimore se convierte en el escenario invernal de su encuentro con paradas familiares, clubes de comedia (sin demasiada gracia) o travesías en barco que desanudan ansiedades y soledades en busca de una catarsis compartida.

Se hace evidente que el azar aparente que mueve el filme viene bastante sobreescrito, como lo están también sus gags ocasionales. El supuesto encanto de la propuesta tiene así más de cálculo para agradar que de verdadera naturalidad y honestidad hacia sus personajes.