Mejor sugerir que mostrar

La ficha ** 'No tengas miedo'. Terror, EE UU, 2023, 88 min. Dirección: Samuel Bodin. Guion:

Chris Thomas Devlin. Música: Sofia Hultquist. Fotografía: Philip Lozano. Intérpretes: Lizzy Caplan, Antony Starr, Woody Norman, Cleopatra Coleman, Steffanie Busey.

Buen punto de partida. Un niño sensible e imaginativo que sufre bullying diurno en el colegio padece terrores nocturnos al oír golpes en la pared de su habitación. Como es de esperar, sus papás no le echan cuenta. Demasiado imaginativo. Demasiado asustadizo. Como también es de esperar, los golpes irán a más hasta ser sustituidos por la voz de una niña. Y como exige el género hay estancias a las que no debe entrar, traumas escondidos que no deben salir a la luz, Halloween que no se debe celebrar.

Acabo de repescar en una plataforma la bien envejecida Al final de la escalera (Medak, 1980) que comparte casona, golpes, un niño que quiere comunicarse y una venganza que pasa por encima del tiempo y la muerte. El tema -cuyo precedente más ilustre y remoto es El corazón delator de Poe-, no es desde luego original. Pero sí de imperecedero atractivo como demuestran las muchas variantes que sobre él se han hecho y hacen.

Este buen punto de partida no logra un igualmente buen desarrollo en el guión de Chris Thomas Devlin (fue un proyecto aparcado durante años hasta que el éxito del guión del remake de La matanza de Texas le permitió convertirlo en una película) que, sobre todo en su segunda parte, recurre a lo facilón. Todo funciona mientras se alude, se intuye, se entrevé, con la ayuda de una muy buena dirección de fotografía de Philip Lozano, esencial para crear una atmósfera opresiva, que saca todo el jugo posible de la oscuridad en la que algo acecha. Pero todo va decayendo conforme el horror se va haciendo visible con modos bastante toscos.

El debut en la dirección de Samuel Bodin, acreditado por la buena miniserie Marianne (Netflix), ofrece apuntes interesantes en su primera parte que un mal desarrollo del guión y las concesiones a la facilonería de sustos del tren de la bruja frustran.