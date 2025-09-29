La Noche en Blanco recuerda a Robert Redford con una proyección de 'El golpe'

El Cine Cervantes recordará al mítico Robert Redford, fallecido el pasado 16 de septiembre, con la proyección de uno de los títulos más memorables de su filmografía, El golpe (1974). El homenaje al intérprete californiano se programa este viernes a las 23:00 dentro de las actividades de la Noche en Blanco, que contará con una sesión del largometraje en versión original subtitulada al precio de 5 euros.

El golpe, que reunía de nuevo a Redford y Paul Newman a las órdenes de George Roy Hill tras el triunfo de Dos hombres y un destino, pertenece a la categoría única de proyectos donde todo funciona, con el carisma de sus protagonistas al servicio de un guion vibrante, escrito por David S. Ward, la historia de dos timadores que urden una venganza, una ambientación impecable y una banda sonora que recuperaba con acierto la pieza The entertainer de Scott Joplin, cuya melodía pegadiza se instalaría desde entonces en la memoria colectiva.

La película ganó siete Oscar en una ceremonia, la de 1974, en la que competían otros clásicos como El exorcista, Tal como éramos o Sérpico, y supuso la única nominación como intérprete de Robert Redford, que seis años más tarde sí conquistaría la estatuilla de la Academia de Hollywood en su faceta de director por Gente corriente.

Las entradas para El golpe en el Cine Cervantes, el viernes 3 de octubre, se pueden adquirir en la página de Unión Cine Ciudad.