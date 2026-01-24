El órgano que se une a la orquesta

La ficha *****Programa: Obras de G. Fr. Haendel, A. Vivaldi y J. S. Bach. Órgano solista: Juan de la Rubia. Orquesta Barroca de Sevilla. Violín y dirección: Ignacio Ramal. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Sábado, 24 de enero. Aforo: Lleno.

Nueva vuelta de tuerca de la Orquesta Barroca de Sevilla al traerse al que posiblemente sea el mejor organista de España, Juan de la Rubia. Titular del gran órgano de la Sagrada Familia de Barcelona, venía a Sevilla con un órgano positivo propio, de riqueza de colores y, sobre todo, ágil en la respuesta para afrontar el fraseo rápido de las obras de Haendel especialmente. La digitación fue precisa, sin un solo roce, enlazando con fluidez y brillantez las largas frases cargadas de ornamentaciones de piezas como el último movimiento del conciertro HWV 289; todo un reto conseguir que un órgano suene con claridad diáfana, distinguiendo todas las notas sin confusión entre ellas, algo más asequible con estos pequeños órganos que con los más grandes de los templos. De la Rubia dejó algunos trazos de su reconocida capacidad improvisatoria en el enlace entre el primer y segundo movimiento del HWV 317 y en el tercero del HWV 295, recreaciones plenamente en estilo haendeliano.

Dirigía en esta ocasión a la OBS Ignacio Ramal, que volvió a dar muestras de su excelencia al violín con su propia versión del concierto BWV 1052R de Bach, con una total exhibición de agilidad, color y brillo, con espectaculares bariolages en la cadencia final. De su mano, la OBS gozó de un empaste cálido y rico en color, en esta ocasión aderezado con los oboes de Jacobo Díaz y Pedro Castro y el fagot cálido de Alberto Grazzi. Castro pudo exhibir también su dominio de la flauta de pico en la sonata HWV 386a de Haendel, combinando musicalidad en el fraseo y agilidad en la articulación. Y todo ello con un continuo de auténtico lujo: Mercedes Ruiz, Alejandro Casal, Ventura Rico y Miguel Rincón. Normal así que el público entusiasmado arrancase del conjunto una propina igual de espectacular que el resto del concierto.