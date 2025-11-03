Odín Maldonado, con su pieza ‘No gender’, gana en el TNT la 17ª edición del Cenit

Anoche, al término de los dos últimos espectáculos programados en el espacio TNT del Distrito Norte, un jurado decidió los premios de la presente edición, la número 17, del Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales, más conocido como Cenit.

El certamen, que sobrevive gracias al tesón de Ricardo Iniesta (director de la compañía sevillana Atalaya y del Centro TNT) y a la colaboración, cada vez más escasa, de algunas instituciones es, sin embargo, cada vez más conocido y valorado a nivel nacional e internacional, siendo considerado por muchos una plataforma única para la investigación teatral.

Las seis propuestas de diferentes formatos que se han presentado este fin de semana son fruto de una selección a la que este año han optado, batiendo todos los récords de participación, 184 espectáculos procedentes de 14 países de Europa y América y de casi todas las comunidades autónomas españolas.

De todos ellos, resultó ganadora la historia teatralizada del madrileño Odín Maldonado, No gender, logró emocionar y convencer al público y a un jurado que valoró “la solidez de la propuesta (dirección, dramaturgia, interpretación, iluminación, música y movimiento escénico) y la valentía del actor al mostrar el proceso de transición en el que está actualmente inmerso. Partiendo del viaje de su propia transición, Odín (antes Ondina) logra universalizar una historia cada vez más extendida en todos los ámbitos sociales y defender, en el espacio de diálogo y libertad que le ofrece el teatro, las identidades no binarias y la diversidad de género.

Respecto a la puesta en escena, fue unánime la elección de la pieza de teatro documental Aprendan del fuego, del colectivo Pierre Menard que dirige en Santiago de Chile Italo Gallardo. Un emocionante relato a cuatro voces, bajo el formato de conferencia performativa enriquecida con filmaciones y música en directo, que investiga la figura de Carlos Lehman, un funcionario militar chileno infiltrado como artista durante la dictadura de Pinochet.

La figura real de Lehman se convertiría más tarde en personaje literario gracias al escritor Roberto Bolaño, bajo los nombres de Ramírez Hoffman en La literatura nazi en América y Carlos Wieder en Estrella distante.

Por último, el premio al mejor intérprete del Certamen ha sido para el catalán Enric Lizano por su impresionante y arriesgado trabajo en La petite mort. Una pieza muy dura -de algún modo, en la estela provocadora de Angélica Liddell- en la que explora los límites del deseo sexual, la represión y la violencia estética y denuncia hechos como las violaciones de niños, el sadomasoquismo o los rituales de limpieza nacidos del pánico a la fealdad. Una realidad que normalmente no vemos pero que está ahí, a nuestro alrededor y al alcance de todos.

Junto a estos, fueron seleccionados y se presentaron también Danza macabra, de la brasileña Laura Samy, Estrip, un dúo de danza de la bailarina valenciana Paula Serrano interpretado por ella misma e Isabel Álvarez, y Caso enterrado, una pieza de circo y danza del Colectiv Notknown de Valencia.

Como es habitual, el espectáculo ganador, No gender, será programado el año próximo en la XIX Muestra Internacional de Teatro de Investigación (Mitin) del Teatro TNT, un encuentro que reúne anualmente a destacados nombres del teatro contemporáneo.

El TNT, sin duda uno de los centros teatrales más activos del país, acogerá también el próximo fin de semana, los días 7,8 y 9 de noviembre, la X edición de la Cinta (Cita de Innovadores del Teatro Andaluz). Las piezas seleccionadas que podrán ver son: 1936. Clemencia a las estrellas, de MariKa conK (Cádiz), El caso Pasolini, de Hilo Rojo Teatro y Piermario Salerno (Sevilla); Vencer la Noche, de Teatro en el Mar; Salvaje, de Silencio Danza (Málaga); AGNUS DEI: Pentimento de un mundo futuro de Sweet Omophagia (Sevilla) y Vacío, de Harta Teatro (Sevilla):

El siguiente fin de semana, del 13 al 16 de noviembre, terminará este auténtico maratón teatral con la celebración del III FestivaRT que presentará los trabajos de las ocho compañías residentes en el TNT.