Paco Canalla: “Soy un artista que no quiere ser famoso”

Un músico con tanta calle que se permite rezagarse en el mundo digital, revulsivo ideal para cualquier juerga, amante de la música en cassette y bohemio a pecho descubierto, Paco Canalla es además el joyero favorito de tus músicos favoritos. Dos vertientes de un ser especial en las que se deja sentir por igual esa jovialidad que le mantiene alejado de la fama impostada. Veterano del flamenco pop, acaba de lanzar single, No tengo nada que ver contigo (Adriático Récord) un tema que demuestra que este sevillano lo hace todo por diversión.

Pregunta.Canalla no es el apodo del yerno ideal precisamente.

Respuesta.Cuando formaba parte de Código Marengo yo solía bajar del escenario en mitad de la actuación y mezclarme con el público. Al terminar se acercaban siempre para agradecérselo diciéndome “eres un canalla”, o “eres un tunante”. Me lo repetían tanto que cuando di el salto a mi carrera en solitario hace veinte años supe que ese sería mi nombre, porque me gustaba más canalla que tunante. Pero que quede claro que solo soy un canalla en el escenario [ríe].

P.Muchos artistas deciden abandonar los grupos con los que han triunfado y montárselo por su cuenta; con los riesgos que ello conlleva, ¿tan a gusto se está solo?

R.Sí, porque puedes ser libre. Ahora me siento muy libre, como Andy [ríe, en referencia a la disolución de Andy y Lucas].

P.Póngale el cascabel al gato: ¿usted hace flamenco, flamenco pop, o flamenquito?

R.Flamenco, porque ante todo sentimos así, incluso los músicos cubanos que me acompañan. Pero creo que la definición más apropiada es flamenco pop, es lo más justo.

P.Se ha hecho célebre por sus versiones, ¿qué temas siente propios?

R.Hay un artista no tan conocido como merecería, se llama Raúl Moreno, él tiene un tema titulado Ese vestido que me encanta. Le he cogido un par de versiones a él, y a la gente le está encantando. Además un popurrí imbatible de Niña Pastori y Alejandro Sanz, en el que nos sentimos muy a gusto.

P.Raúle, Dani Bonilla, Javi Medina, El Bobo o Antoñito Molina son nombres pesados del flamenco pop, ¿qué le diferencia a usted del resto?

R.Que soy un animal del directo. Las producciones últimamente están sonando muy bien, pero yo creo que en un escenario soy diferente, ahí es donde yo le doy vida a las canciones con mi personalidad.

P.En redes sociales le vemos cantar en los lugares más variopintos: teatros, bares, celebraciones, discotecas… ¿dónde disfruta más?

R.Pues precisamente donde se gana menos dinero: en los chiringuitos. Suelen ser lugares muy especiales, por la luz que tiene nuestra tierra, en donde coinciden personas de Bilbao a Valencia, y compartir ese momento de libertad y gozadera con ellos es una alegría inmensa. Yo puedo ir a un teatro, pero donde la gente es más canalla, es en los chiringuitos.

P.Pocos públicos me parecen más difíciles que el de un chiringuito, ¿cómo se los mete en el bolsillo?

R.No hay secretos: ser de verdad, ni mejor ni peor. Ir sin pretensiones más allá de disfrutar, porque eso se contagia, la magia se produce así.

P.El estribillo de su nuevo single dice No tengo nada que ver contigo ni tu conmigo, ¿forzando el match?

R.Este tema tiene por lo menos diecisiete años, lo compusieron Raúle y Titi cuando andaban en Radio Macandé para mi anterior grupo. Andaba olvidado y lo he rescatado porque encaja perfectamente con lo que se lleva ahora: cajón, bajo, letras divertidas. Tiene un estribillo muy fresco que a la gente le entra por el oído.

P.Tengo entendido que es el joyero favorito de sus músicos favoritos.

R.De Alejandro Sanz, de Poveda, De Gipsy Kings, de Diego el Cigala… y muchos más no te quiero cansar, pero soy el joyero de los artistas. He popularizado joyas del piano o la guitarra y me llaman de todas partes sin hacer promoción alguna, por simple boca a boca. Tengo la exclusividad de las joyas de Camarón y Paco de Lucía.

P.¿Su parte de músico y de joyero son dos caras de la misma moneda?

R.Totalmente, son arte. Están las dos en la misma parte del cerebro, creo que es la derecha la del arte, ¿no? Menos mal porque yo con la izquierda cortito.

P.¿Prepara disco al fin?

R.Ya no hay discos, me he tenido que montar en el barco de sacar singles cada tres meses como estamos haciendo todos. Qué alegría cuando ibas a comprarte tu cinta de cassette y la escuchabas doscientas veces: de Parrita, de Maíta Vende Cá, de El Barrio… Hoy escuchamos medio tema y lo pasamos.

P.¿Cómo se capta la atención del oyente cuando no tenemos paciencia ni para escuchar un tema entero?

R.Ahí voy muy atrasado. En Spotify y Youtube voy muy mal, en Instagram si tengo muchos seguidores, pero me tengo que poner las pilas. Mi gente de la discográfica me echa la bronca porque no hago los deberes, pero es que soy un artista que no quiere ser famoso.

P.Eso sí que es raro, explíquese por favor.

R.[Ríe] ¿Verdad? Todos los artistas quieren la fama y mostrar todo lo que hacen “¡estoy desayunando!”. Yo eso lo odio. Yo donde me siento realizado y doy mi mejor promoción es sobre el escenario. Cuando me bajo ya me ofrecen trabajo para el año que viene. Mediáticamente no soy conocido, pero soy de los que más curro tengo; al año puedo tener como mínimo 150 bolos.