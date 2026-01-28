Pérez-Reverte atribuye el aplazamiento de 'Letras en Sevilla' a una "campaña intolerable de presiones"

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero, han propuesto su aplazamiento "hasta nueva fecha" tras denunciar amenazas violentas y presiones a los participantes.

"La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla (1936: ¿La guerra que todos perdimos?) la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", indican en un comunicado difundido este miércoles.

Los firmantes lo achacan a "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes" a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos "conocían perfectamente" y cuya asistencia "habían confirmado hace meses".

La Fundación Cajasol , en otro comunicado, aseguró que ha aceptado la propuesta de los organizadores de aplazarlo "al próximo otoño" y ha explicado que "las bajas sobrevenidas han derivado en problemas organizativos" que impiden rearmar el programa con el espíritu "equilibrado, ecuánime y de altura intelectual" con que estaba concebido.

El próximo lunes está prevista en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla una conferencia de prensa en la que los organizadores y coordinadores darán detalles sobre lo ocurrido.

La polémica en torno a estas jornadas se desató el pasado fin de semana, después de que el escritor David Uclés, que había confirmado su participación, se retractara alegando como principal motivo el no querer compartir cartel con el expresidente José María Aznar y con uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Pérez-Reverte y Vigorra tachan de "sorprendente" el anuncio de Uclés, a quien reprochan su "tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia" y expresan sus sospechas de que "estuviera concertado de antemano".

Ese anuncio, afirman, dio lugar a "una serie de intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda", en una campaña ejercida "desde las redes sociales y otros ámbitos".

Mencionan expresamente al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y recuerdan que su esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, "participó gustosamente" en la primera edición de las jornadas Letras en Sevilla denominadas Literatura y Guerra Civil, en 2017.

Según los organizadores, las "coacciones" a los participantes han sido "públicas y privadas", incluyendo llamadas telefónicas. Como consecuencia, fueron cancelando su participación ponentes como los políticos Antonio Maillo (Izquierda Unida), María Márquez (PSOE) y Carmen Calvo (PSOE) y el escritor Paco Cerdá.

Otros, como el ministro Félix Bolaños y "todos los historiadores con excepción de Zira Box", mantuvieron su compromiso y confirmaron su asistencia.

Pérez-Reverte y Vigorra lamentan la imposibilidad de celebrar un debate "donde participen de forma civilizada todas las voces, opiniones e ideologías posibles" y lo achacan a "la cobardía actual de cierta izquierda moderada y el retroceso en términos democráticos y liberales de la izquierda radical española".

"Su progresiva decadencia, su sectarismo, mediocridad intelectual y la necesidad de mantener las heridas abiertas y la confrontación como único recurso político son de una gravedad extrema", subrayan.

Además de los mencionados, el programa de las jornadas incluía al expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro Alberto Ruiz Gallardón, el teniente general Félix Sanz Roldán, el director de cine Alejandro Amenábar, el actor Juan Echanove y los historiadores Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Pilar Martínez-Vasseur, Manuel Álvarez Tardío, Gutmaro Gómez Bravo, Fernando del Rey y Julián Casanova, entre otros.

Inicialmente solo Vox (como ya ocurrió en anteriores ediciones de Letras en Sevilla) y Gabriel Rufián (ERC) se habían negado a asistir, señalan.

Uclés habla de "reparación moral"

El escritor jienense David Uclés, por su parte, celebró la suspensión temporal de las jornadas y lo ha considerado "una victoria" y "una reparación moral". "Victoria porque parece que no estamos tan dormidos y nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo, por mucho poder que tenga el organizador", ha señalado en un mensaje en la red social de Instagram.

Y "reparación" porque dice haber sido "vejado por una multitud de amigos de Reverte y descalificado por el propio escritor", quien lo tachó de "sectario" e "ignorante" tras haber anunciado su retirada del cartel.

El autor de La península de las casas vacías, una novela sobre la Guerra Civil que ha sido un fenómeno de ventas en el último año, afirma que "muchos" de los participantes se han retirado del programa porque se han sentido "manipulados".

"No han jugado limpio, han mentido públicamente", asegura Uclés quien insiste en que desconocía la nómina de invitados cuando inicialmente aceptó participar en las jornadas y niega que el título, 1936: La guerra que todos perdimos, llevara signos de interrogación. "Por suerte internet tiene memoria, la mentira hace ruin al ser que la blande", ha dicho.

Uclés también reprocha a Pérez-Reverte que "se atreviera" a decirle a sus lectores que reconsideren si merece la pena seguir leyéndole y recuerda que lleva dos años recorriendo el país y hablando de memoria histórica en más de 300 actos y que ha dirigido un podcast sobre el tema en el que han participado 50 intelectuales de distinto signo.

"No tengo miedo al diálogo (...), pero nunca conversaré con aquellos que desean derribar los derechos sociales que tanto nos costó levantar, tampoco con criminales de guerra ni secundaré ningún acto en el que participen", remata.