Javiera Mena y los Derby Motoreta’s: un cierre brillante

El Pop CAAC 2021 llega a su final con los que probablemente son los conciertos más esperados del ciclo, sobre todo el que se celebrará esta noche y en el que figuran Javiera Mena y Rigoberta Bandini, con el que se espera completar todo el aforo permitido por las actuales normas de prevención –para facilitar el acceso se abrirá la puerta a las 20:30, media hora antes de lo acostumbrado–. Mañana, los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba se subirán al escenario para repetir el éxito que cosecharon con su participación en la edición del año pasado de este festival y refrendar el que lograron, aún mayor, con su aparición en el Teatro Lope de Vega hace tres meses, durante dos noches consecutivas en las que agotaron todas las localidades puestas a la venta.

Rigoberta Bandini es una chica barcelonesa de poco más de 30 años de edad a la que dejó de conocerse por su nombre real de Paula Ribó cuando abandonó sus actividades de actriz de doblaje, directora teatral y escritora para centrarse en una carrera musical, en la que ya editó durante la pasada década dos discos mientras formaba parte del grupo The Mamzelles, que marcha ahora veloz e imparable desde que su canción In Spain we call it soledad batiese récords de escucha en las plataformas digitales. A partir de entonces encadenó media docena más de canciones frescas, naturales y espontáneas como Too many drugs o Que Cristo baje, con las que ha ido trascendiendo los límites musicales para entrar a formar parte de los códigos de las redes sociales. De las más recientes, Perra es un canto a la liberación femenina que está afianzando a Bandini como un icono de la reivindicación social, aunque a la vez A ver qué pasa sirve de soporte publicitario a una gran empresa cervecera.

Hoy será la primera vez que actúe en Sevilla y lo hará acompañada del teclista Esteban Navarro, que es además su pareja y quien le hace las preproducciones de forma casera, y de sus primos Juan y Belén Barenys, que respectivamente se encargan de las percusiones electrónicas y de dar apoyo a la gran cantidad de armonías de las canciones con una segunda voz que, por genética, se asocia perfectamente a la de Bandini.

La superestrella chilena Javiera Mena ocupará el escenario después y lo hará en solitario, rodeada de un amplio surtido de sintetizadores con los que tenderá un puente entre el electro pop de América Latina y nuestros corazones. Ella sí ha mostrado su descarada personalidad en nuestra ciudad en ocasiones anteriores, triunfando con esas canciones suyas que desde hace 15 años sincronizan un mensaje central con los sonidos e imágenes de su música en constante cambio. Canciones surgidas de una educación sentimental que se forjó con la música que salía de la radio de su casa al final de la década de los 80 y principio de los 90. Ahora tiene 38 años y una carrera cargada de premios.

Su primer disco se llamó Esquemas juveniles, un nombre muy apropiado para una obra primeriza en la que había bastantes guitarras desafinadas e instrumentos destemplados, pero que sirvió para descubrirnos a una artista original y brillante que se movía en el plano de intersección de Stereolab, Burt Bacharach y Violeta Parra. No fue hasta cuatro años después, en 2010, con una Javiera Mena mucho más segura componiendo con teclados y secuencias más que con la guitarra, cuando apareció Mena, un segundo disco mucho mejor trabajado que incluía canciones de gran éxito como Hasta la verdad y, sobre todo, Luz de piedra de luna, que le propiciaron giras internacionales, una de las cuales la trajo por primera vez a nuestra ciudad el año siguiente, en un concierto celebrado en el mismo recinto del CAAC donde actuará ahora, formando parte del cartel del festival Territorios.

Con esa misma pauta de cuatro años entre un disco y otro editó también Otra era en 2014 y Espejo en 2018. A partir de entonces Mena decidió que una mejor forma de darle salida y significado a sus canciones era dándolas a conocer con cuentagotas y editándolas luego en discos muy cortos, el primero de los cuales se lanzó en mayo con el título de I. Entusiasmo, reuniendo tres de ellas aparecidas en los meses anteriores y dos nuevas: Diva y Pasión A.K.A. Ilusión. Este EP es el primero de una trilogía inspirada en los estallidos sociales que han tenido lugar en Chile, que tendrá continuación con otros dos que unirán el sonido futurista con el misticismo en un momento perfecto para abrir el corazón ahora que, según ella, la pandemia nos ha hecho más receptivos y vulnerables.

Pocas bandas actuales son tan magnéticas y explosivas como la de los Derby Motoreta’s

Mañana, después de que Puerto Hurraco, un power trío de Mérida, caliente el ambiente, aparecerá Derby Motoreta’s Burrito Kachimba para interpretarnos todas las canciones de su reciente disco Hilo negro, además de un bien escogido ramillete de piezas de las que componen su disco homónimo de hace dos años, con el que iniciaron su fulgurante carrera, y no faltará tampoco la pareja de ases que no aparece en esos discos: la estremecedora rendición de la Nana del caballo grande de Camarón, que acentuará el recuerdo que tenemos en estos días de García Lorca, en el aniversario de su fusilamiento, y la emocionante Alas del mar, con el final instrumental compacto y perfecto que el grupo le da en directo.

Pocas bandas actuales son tan magnéticas y explosivas como la de los Motoreta’s y su concierto será un perfecto punto final para un festival que nos ha dado grandes noches de música durante el último mes.