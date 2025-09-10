Del Pozo pide a Urtasun el 'San Pedro' de Murillo para el Bellas Artes de Sevilla

La consejera de Cultura andaluza, Patricia del Pozo, ha pedido al Ministerio de Cultura que el San Pedro penitente de Bartolomé Esteban Murillo ingrese en el Bellas Artes de Sevilla.

En una carta remitida al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la consejera ha reclamado que el lienzo, de 1675, ingrese en la colección del museo andaluz si se resuelve a favor del Estado el litigio abierto en la actualidad con la propiedad a cuenta de la deuda con la Seguridad Social.

La Consejería de Cultura explica en una nota de prensa que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo en 2023 y 2024 más de 450 compras de obras por casi 29 millones de euros y ninguna de ellas acabó en las colecciones de los centros museísticos de Andalucía.

Del Pozo recordó "la estrechísima vinculación" de esta obra de Murillo con la ciudad, dado que fue "un encargo del clérigo Justino de Neve, amigo del pintor, quien lo legó a su muerte, en 1685, al Hospital de los Venerables Sacerdotes con indicación de que se instalara en una de las salas destinadas a enfermería".

Durante la invasión napoleónica fue sustraído y pasó a manos del mariscal Soult.

Del Pozo afirma que el San Pedro penitente supondría "una importante novedad por iconografía, composición y cronología" en la colección de 25 obras de Murillo que custodia el Bellas Artes, en su gran mayoría procedentes de la desamortización.

La consejera de Cultura y Deporte señala que su departamento protegió en 2022 como Bien de Interés Cultural (BIC) las obras de Murillo Santa Catalina y San Pedro penitente y a continuación compró la primera de ellas, que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

El Bellas Artes de Sevilla conserva una importante colección de obras de Murillo, el pintor más destacado del barroco sevillano y figura de especial relevancia en el arte europeo del siglo XVII.

De las obras de Murillo en la pinacoteca sevilla, 16 pertenecen a un mismo conjunto: la serie de obras para el convento de los franciscanos capuchinos de Sevilla, considerado una de las cumbres artísticas del pintor, realizados entre 1662 y 1669.