Los Forqué allanan a Sorogoyen y 'As bestas' el camino a los Goya

Los primeros galardones de la temporada, el mejor año del cine español que se recuerda, han hablado, y parecen allanarle el camino a Rodrigo Sorogoyen en los Goya. As bestas, en cine, y Apagón, en series, han sido las ganadoras de la 28 edición de los Premios Forqué, mientras Laia Costa, protagonista de Cinco lobitos, y Denis Ménochet, de As bestas, fueron los mejores actores en cine; el sevillano Jesús Carroza (Apagón) y Mónica López (Rapa), los mejores en series. Alcarràs, de Carla Simón, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, no entraron finalmente en el palmarés.

La noche, cargada de cine desde que empezó la alfombra roja, tuvo su momento cumbre con las lágrimas de Antonio Resines declarando el inmenso honor que ha sido para él ser "marido, novio, hermano, jefe ...y siempre amigo" de Verónica Forqué, a quien la gala homenajeó con un sentido silencio y una salva de aplausos. "La magia estaba unida a su persona y así va a ser siempre: una estrella en el universo, por eso", aportó, junto a Resines, Silvia Abascal, "no te vamos a olvidar".

Era el ecuador de la fiesta y llegaba el turno de desvelar la mejor película iberoamericana, que fue Argentina 1985.

Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, con producción de Arcadia Motion Pictures, Caballo Films, Cronos Entertainment A.I.E., Le pacte, RTVE, Movistar+, As bestas hizo pleno este sábado con sus dos nominaciones, ya que su protagonista masculino, Denis Ménochet, también logró la estatuilla. La cinta habla de las asfixiantes relaciones que mantiene una pareja francesa con los lugareños de una aldea del interior de Galicia hasta que la tensión crece de manera insoportable.

El actor galo, que fue el primer galardonado en recoger un premio, lo agradeció con palabras en inglés, francés y español, repitió varias veces que era "increíble" haber ganado a sus competidores españoles.

Sorogoyen agradeció el premio alabando "el increíble año de cine" y dando "millones de gracias" porque "nos enfrentábamos a peliculones. Carla (Simón) ha hecho dos películas: dos obras maestras, Alberto (Rodríguez) es mi maestro y Cinco lobitos es la película que más me ha hecho llorar. Viva el cine español", concluyó.

Cinco lobitos, de la debutante Alauda Ruiz de Azúa, y producida por Sayaka Producciones S.L., Encanta Films S.L.U., Buena Pinta Media S.L.U., RTVE, ETB y Orange TV- se llevó el premio al cine en educación y valores, y el de mejor actriz Laia Costa, dos de cuatro. La directora vizcaína contó que su película, presentada con éxito en la Berlinale y triunfadora en Málaga, nació para "poner en valor el trabajo de las personas que nos cuidan, muchas veces, mujeres".

Mónica López, que ganó como mejor actriz en la serie Rapa (Movistar+), no pudo recoger su premio al estar en plena función de teatro, pero sí lo hizo Jesús Carroza, protagonista del capítulo de Apagón, dirigido por Alberto Rodríguez, que ganó como mejor actor en una serie, donde se enfrentaba a su compañero Luis Callejo, a Javier Cámara (Rapa) y a Luis Zahera (Entrevías).

En documentales, Labordeta, un hombre sin más, de Gaizka Urresti y Paula Labordeta, ganó a REC: terror sin pausa, Sintiéndolo mucho y A las mujeres de España. María Lejárraga. La hija del artista y político recogió su premio agradecida por ser "un inmenso abrazo a mi padre y a una generación que creía que las cosas podían cambiar".

Hubo actuaciones musicales de El Consorcio, Ana Torroja y Abraham Mateo, y también cantaron los presentadores, Esmeralda Pimentel por Rosalía, con estrofas de Motomami, y Adrián Lastra, que comenzó con un tema de Nino Bravo e hizo un duo con Clara Alvarado para interpretar Eternamente Yolanda, del recientemente desaparecido músico cubano Pablo Milanés.

El presidente de EGEDA, entidad de gestión de derechos de los productores que patrocina estos premios, Enrique Cerezo, repasó la larga carrera de José Luis Bermúdez de Castro, responsable de un gran número de películas españolas de los años 60 y 70, que recogió su Medalla de Honor por toda una vida dedicada al cine.

"El mejor premio de esta profesión es vivir en paz y sacar adelante a tu familia. Si mil vidas viviera, mil veces las dedicaría a esta profesión", dijo el galardonado, quien aconsejó a los jóvenes productores que no tiren nunca la toalla, porque "si hacéis el cine con amor, os responderá siempre".