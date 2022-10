Unos premios de libro

Como viene siendo habitual, la Feria del Libro de Sevilla ha entregado sus premios, en un acto celebrado en la carpa de la Plaza Nueva, que ha estado presidido por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y que ha contado con la presencia de los miembros del jurado, el poeta Pepe Serrallé, la escritora y periodista María Iglesias, el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, y el librero y secretario de la AFLS, Miguel Ángel Escalera, así como con los premiados y verdaderos protagonistas: Abelardo Linares, Lola Pons y la Asociación Entre Amigos del Polígono Sur.

Comenzó el acto con la intervención de Miguel Ángel Escalera, secretario de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, que calificó de “esplendorosa, de bulla cultural, con una Plaza Nueva repleta de lectores” los primeros días de la cita libresca. Continuó Escalera detallando que “estos premios se entregan desde 2003, y los hemos actualizado para que sigan vivos, porque de lo que se trata es de devolver a la ciudadanía lo mucho que recibimos”. Añadió el secretario de la AFLS que “este año estamos especialmente contentos con los premios que se han concedido”, para finalizar especificando que la de Sevilla “no es una feria del libro de los editores o de los libreros, lo es de la ciudad y de los ciudadanos”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, no ha dudado en calificar la Feria del Libro de Sevilla como “un auténtico hervidero cultural, que cuenta con un amplio respaldo ciudadano”. En este sentido, el regidor ha especificado que se trata de “un proyecto de ciudad porque los sevillanos lo hemos hecho nuestro y eso es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier evento de carácter cultural". Ha aprovechado Muñoz la ocasión para destacar que “el cambio de fecha ha dado la razón a la AFLS, y a la vista está”, lo que unido a la ampliación de las “actividades más allá de la venta de las librerías”, han propiciado que la Feria cuente con más asistencia, tras un “arranque muy emocionante, con la entrega del premio Almudena Grandes, a Marta Barrio, y lectura de textos de la fallecida escritora”, señaló Muñoz. Con respecto a los ganadores de los premios en la edición de 2022, el alcalde de Sevilla ha señalado "el acierto del jurado", por tratarse de tres galardonados “merecidísimos". Premiados para los que Muñoz tuvo palabras de elogio, y así ha calificado a Abelardo Linares de “gran editor y poeta”, a la Asociación Entre Amigos a la que elogió por el “trabajo que realizan en el Polígono Sur para acabar con las desigualdades entre los vecinos”, y a la catedrática de Lengua Española, Lola Pons, de la que ha destacado “su papel fundamental en la conmemoración del Año Nebrija y por su tarea en favor de la Lengua Española”, a la que ha considerado como “una de las filólogas españolas más influyentes en estos momentos". El mismo Muñoz, entregó el premio a la Figura del Año, Lola Pons. La catedrática, en su disertación, ha extendido el reconocimiento “a todos esos sevillanos ilustres que han puesto la ciencia en libros y a todos los lectores. Celebro particularmente a los libros científicos de esta Feria y a sus autores; pero también a los autores literarios, porque también nos ayudan a traspasar las fronteras”. La catedrática ha comentado que la provincia de Sevilla cuenta con la mayor cantidad de personas que se apellidan ‘librero”, y que “eso habla de la relación de esta ciudad con los libros”. Ha cerrado su intervención con un “viva la huella libresca de la ciencia y viva la Feria del Libro de Sevilla"

La periodista y escritora María Iglesias se encargó de entregar el premio a la Trayectoria, que ha recaído en el editor de Renacimiento, Abelardo Linares, “por ser gran difusor del libro y contar con una biblioteca inabarcable”. La propia periodista se mostró sorprendida de que hasta ahora no hubiera sido premiado Linares. El reconocido, ha sostenido que “no me siento merecedor del premio, porque hago lo que siempre he querido, y es como si a alguien que le gusta mucho viajar lo premiaran por hacerlo, aunque me siento muy honrado por ello”. Durante su intervención, Abelardo Linares ha realizado un breve recorrido por la tradición de impresores de Sevilla, y lo ha iniciado recordando la figura “del primer bibliófilo”, Hernando Colón, prosiguiendo por el “esplendor del XVI”, la “pujanza del siglo XVII”, y su posterior recuperación gracias a personajes como “Montoto, Gestoso, o a los poetas integrantes del grupo poético Mediodía o a los hermanos Machado”. “Una ciudad como Sevilla debe seguir teniendo tono editorial, incluso ahora en el que se da un amplio predominio de los grandes grupos editoriales”, ha finalizado el editor.

El Premio al Fomento de la Lectura, la Asociación Entre Amigos, ha sido entregado por Pablo Morillo, director de la Fundación José Manuel Lara, a la presidenta de la entidad, María José Domínguez, que ha destacado que “la asociación nació hace 37 años en el Polígono Sur con el objetivo de ayudar a la infancia y a las familias más vulnerables del barrio”. Ha añadido Domínguez que desde el principio “tuvimos claro que la educación y la cultura eran las armas más poderosas para generar cambios en sus vidas”. Ha finalizado la presidenta de la Asociación Entre Amigos indicando que “han sido muchos los proyectos de fomento de lectura los que hemos realizado en estos años, y hemos conseguido que en los niños del Polígono Sur los libros dejen huella”.

Como en las últimas ediciones, los premios de la Feria del Libro de Sevilla han evolucionado, y así este año se ha abierto la presentación de candidaturas a los asociados de la AFLS, con el objetivo de establecer un “proceso más abierto y plural, fomentando la participación de los asociados”. Tres premiados, los de 2022, con gran protagonismo en la difusión del libro, desde el mundo de la edición, el de la investigación o desde la promoción de la lectura.