El sector cultural pide auxilio tras la paralización de la reforma del ICAS

Tras años denunciando la asfixia que provoca el laberinto burocrático, que ya ha causado la desaparición de proyectos arraigados en el calendario como el Mes de Danza, una amplia representación de la cultura de la ciudad exige la reconversión del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) "para corregir el nefasto funcionamiento actual y convertirlo, de forma rotunda y urgente, en una herramienta eficaz y adaptada a las necesidades actuales de los diferentes sectores de la industria cultural local, antes de que acabe irremediablemente ahogada".

Así, la escena cultural lanza una llamada de auxilio después de que en las primeras semanas del mes de marzo la ansiada reforma del ICAS no saliera adelante en el consejo de administración por la negativa de los sindicatos y la oposición, en lo que algunos vieron como un golpe al nuevo alcalde de Sevilla Antonio Muñoz en uno de los flancos del Consistorio que más le interesan. Entre otros cambios, los nuevos estatutos contemplan la división de competencias entre "la Dirección General de Cultura y el ente público empresarial, agencia pública empresarial Local, cuya nueva denominación sería Cultura Sevilla", una distribución que ampliaría los recursos y agilizaría los trámites.

En un comunicado que firman casi una treintena de propuestas, entre las que están los profesionales de la danza en Andalucía (PAD), los gestores culturales (GECA), la Asociación Escenarios de Sevilla, la Orquesta Barroca de Sevilla, el Gremio de Librerías o la Plataforma de Editores Independientes, así como los responsables de citas emblemáticas como Circada, el Festival Contenedores o Nocturama, los implicados apuntan que "la realidad cultural de la ciudad de Sevilla ha superado con creces –en actividades, formas y competencias– las capacidades del Área de Cultura del Ayuntamiento tal y como está diseñada en la actualidad" y aseguran que, "desde hace ya años, hay un clamor compartido por todos los profesionales culturales de diferentes sectores sobre la asfixia a la que les conduce un sistema que no está preparado para atender las exigencias derivadas de los importantes cambios de paradigma en la realidad cultural, nuevos enfoques y nuevas necesidades que requieren medios y herramientas más ágiles y sensibles con la realidad de la creación y la gestión cultural".

"Tal como se plantean las cosas ahora, sacar cualquier actividad es una locura", lamentan

"La necesidad de modificar el funcionamiento del ICAS es acuciante. Llevamos años demandándolo y poniendo la cuestión encima de la mesa", lamenta un representante de estas empresas en conversación con este periódico. "Desde el punto de vista administrativo, sacar cualquier actividad adelante es una locura, y no se puede hacer sin sufrir lo más grande. Tal como están planteadas las cosas actualmente, impide el desarrollo de cualquier proyecto: antes de abordarlo ya estás pensando en los impedimentos que vas a encontrarte", señala esta fuente sobre la dinámica del ICAS.

Los representantes del sector cultural afirman que, "sin meternos a discutir si la reforma tal como está concebida es la más idónea", instan a una reunión con "partidos políticos y sindicatos" para que expongan "lo que tienen a favor y en contra de esa modificación, y que no sean posibles intereses ajenos a la cultura los que tengan la última palabra".

"Dado que consideramos que los nuevos estatutos y la memoria que les acompaña se acogen a lo que la ley determina y están debidamente fundamentados tanto por los cambios de la legislación como por las necesidades que los diferentes sectores de la cultura vienen manifestando", dice el manifiesto, los firmantes "pedimos a todos los grupos políticos, tanto en el seno del consejo de administración de ICAS, como en el Pleno del Ayuntamiento, así como a los sindicatos, que atiendan a nuestras voces, plurales y diversas pero unidas en esta reivindicación común".

Desde "la más absoluta disposición al diálogo", los profesionales de la cultura sugieren "como mejor vía de conversación, convocar a las entidades culturales aquí reunidas a una comisión consultiva en el ámbito del Consejo de Administración de ICAS, instrumento ya previsto en los actuales estatutos, y para lo que no sería necesario la aprobación previa de ningún cambio", defienden en un texto en el que concluyen: "No dejemos pasar más tiempo sin resolver un problema que no es solo de los que hacemos cultura sino también de toda la ciudadanía que, en última instancia, es quién sufre de esta inoperancia".