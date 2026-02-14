La burla y el epílogo del Clasicismo

La ficha ****Programa: Sinfonía nº 1 en Re mayor op. 25, ‘Clásica’, de S. Prokofiev; Concierto para piano y orquesta nº 2 en Fa mayor op. 102, de D. Shostakovich; Sinfonía nº 5 en Si bemol mayor D.485, de F. Schubert. Piano: Iván Macías. Director: Michael Thomas. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Sábado, 14 de febrero. Aforo: Algo más de la mitad.

Alegre y ligero, el programa diseñado para la ocasión por Michel Thomas se movía en torno al concepto de sinfonía clásica para mostrar sus últimos coletazos (Schubert) y su envés cómico y burlón (Prokofiev). Y de por medio un raro y maravilloso Shostakovich alegre, lírico y luminoso, quizá por tratarse de un concierto compuesto como regalo de cumpleaños para su hijo Maxim.

Con una orquesta algo más nutrida en la primera parte, Michael Thomas planteó para Prokofiev el mismo sonido y la misma articulación que hubiera diseñado para una obra de Mozart o Haydn: poco vibrato, poca presión sobre las cuerdas, arcos cortos, agilidad, transparencia y acentuaciones contrastantes. Hasta la Gavotte no consiguieron las cuerdas empastar, pero en adelante la Bética sonó de forma espectacular, con unas maderas sobresalientes.

Ese mismo sonido limpio y cristalino le sirvió para acompañar a un soberbio Iván Macías al piano, con una digitación vertiginosa, precisión en los ataques y control del pedal y que, en el Andante desplegó una delicada línea cantabile (con el justo rubato), mágica con el fondo de las sordinas de las cuerdas: pocos momentos más bellos hay.

Los mismos presupuestos estilísticos para Schubert, aunque aquí desfalleció intermitentemente el sonido de las cuerdas. Thomas imprimió un tempo vivo a todos los movimientos y gustó de los contrastes dinámicos entre las secciones del Menuetto, para cerrar el Allegro vivace final con una acentuación enérgica y seca, con transiciones dinámicas muy teatrales.