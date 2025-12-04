Rosalía anuncia gira mundial 2026 con ocho conciertos en España, ninguno en Andalucía

Rosalía ha confirmado las fechas de su esperada gira mundial de 2026, con la que presentará su cuarto álbum de estudio, ‘Lux’. El tour incluye el paso el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde ofrece un total de cuatro conciertos (1, 3 y 4 de abril). En Barcelona, actúa en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Según Live Nation, la gira tendrá carácter internacional, con un inicio previsto el 16 de marzo en Lyon (Francia). A partir de ahí, la cantante catalana pasará por el Accor Arena de París (18 y 20 de marzo), el Hallenstadion de Zúrich (22 de marzo) y el Unipol Forum de Milán (25 de marzo).

Entre las paradas españolas, Rosalía actuará también en el MEO Arena de Lisboa los 8 y 9 de abril, antes de continuar su recorrido europeo por Ámsterdam (Ziggo Dome, 22 de abril), Berlín (Uber Arena, 1 de mayo) y Londres (The O2, 5 de mayo).

Gira por América y Latinoamérica

Cerca del verano, la artista cruzará el Atlántico con una serie de nueve conciertos en Estados Unidos y Canadá, antes de iniciar su tramo latinoamericano el 16 de julio en Bogotá. Entre las fechas confirmadas figuran Santiago de Chile (25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto) y México (24 y 26 de agosto), además de otras ciudades por confirmar.

Venta de entradas y expectación

Todas las fechas de la gira 2026 de Rosalía / Live Nation

La preventa para clientes del Banco Santander se abrirá el martes 9 de diciembre, con un máximo de dos entradas por persona, vinculadas al nombre del comprador. La venta general comenzará el 11 de diciembre a través de la web de Live Nation y los distribuidores oficiales, permitiendo hasta cuatro entradas por persona, también nominales.

La expectación en torno a este tour es notable. ‘Lux’, el último trabajo de Rosalía, ha sido considerado por medios como Rolling Stone uno de los mejores álbumes del año, tras tres semanas consecutivas liderando las listas en España y alcanzar el número uno global en Spotify.