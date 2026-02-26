Rubén Blades,  Fatboy Slim, Mora y Omar Courtz se incorporan al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest con nuevo lema -Volvamos a la Plaza- y cuatro incorporaciones: Rubén Blades, Fatboy Slim, Mora y Omar Courtz. Así lo han anunciado esta mañana en la presentación de una programación en la que figuran, entre otros, Lenny Kravitz, Aitana, Robbie Williams, Raphael, Marilyn Manson, Jamiroquai y Sting. No serán los últimos artistas que cierren el cartel, la organización se guarda algunos nombres bajo la manga para llegar a las 32 actuaciones frente a las 28 que ya se han confirmado.

Por el momento, la cita ya ha superado las 200.000 entradas vendidas, "lo que representa un incremento del 76,51% respecto al mismo período del año anterior". En 2025, "por estas mismas fechas" se vendieron 115.348 entradas. Además, la organización espera alcanzar las 350.000 personas de asistencia, cifras que lo sitúan al nivel de festivales como Mad Cool, Arenal Sound o Primavera Sound.

Los responsables del evento han valorado "que Sevilla se ha convertido en la tercera provincia que más factura en España a través de la música desde 2022", un hito que ha destacado Javier Esteban, director de Icónica Santalucía Sevilla Fest y que "demuestra cómo la cultura puede funcionar como motor económico para una ciudad".

Previsión económica

Uno de los objetivos del festival era, según Esteban, "desestacionalizar el turismo en Sevilla durante los meses de verano", período en el que tradicionalmente la ciudad experimenta un descenso de actividad. "Con este proyecto hemos conseguido que los propios sevillanos no nos vayamos todos los fines de semana a la playa, sino que nos quedemos para disfrutar de esos artistas a los que teníamos que ir a Madrid o a otras ciudades para verlos", ha apuntado.

En la primera edición de 2021, "apenas el 20% de los asistentes eran sevillanos". Las estadísticas previas indicaban que en grandes conciertos celebrados en el Estadio de la Cartuja, solo el 8% del público era local. Sin embargo, actualmente "casi el 70% de los asistentes proceden de Sevilla y su área metropolitana". El 30% restante se distribuye principalmente entre público nacional, especialmente de Madrid y Barcelona, junto con visitantes del resto de Andalucía.

En cuanto a las previsiones económicas, Esteban ha mostrado "cautela", al afirmar que esperan "un impacto de 202 millones de euros". Una cifra que supone "un incremento del 21% respecto a los 230 millones registrados en la edición anterior".

Campaña 'Volvamos a la Plaza'

La campaña de este año lleva por lema Volvamos a la Plaza, un concepto que recupera el sentido tradicional de las plazas "como puntos de encuentro ciudadano". "Si te detienes ante una plaza hay mucha gente que pasa pero pocas la disfrutan", ha señalado Esteban durante la presentación y ha hecho especial hincapié en que la idea del festival "es convertir la Plaza de España en ese punto de encuentro donde los sevillanos puedan disfrutar con amigos y conocidos mientras escuchan música".