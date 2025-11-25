'Hombres G' dará un concierto en Sevilla en julio de 2026

La banda española Hombres G ha sido confirmada para formar parte del cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El grupo ofrecerá un concierto el próximo 3 de julio en el marco de la Plaza de España, dentro de su esperada gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', según ha informado la organización.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo estarán disponibles a partir del viernes 28 de noviembre de 2025 a las 10,00 horas a través de la web oficial del festival. El público podrá ver en directo a la formación original compuesta por David Summers a la voz y bajo, Rafa Gutiérrez y Dani Mezquita a la guitarra, y Javi Molina a la batería.

La organización del festival ha destacado que esta gira representa una reivindicación del presente del grupo y demuestra que Hombres G atraviesa por su mejor momento artístico. "Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario", señala la nota de prensa.

Un documental que complementa la gira

Este tour especial viene acompañado de un largometraje documental con el mismo nombre que se estrenará en cines el 30 de abril de 2026. Se trata de una producción original de Movistar Plus+ dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional a través de la trayectoria y actualidad de la banda que ha marcado varias generaciones.

Cartel del Icónica 2026

Con la incorporación de Hombres G, el Icónica Sevilla Fest 2026 sigue reforzando un cartel que ya contaba con artistas de primer nivel como Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja e Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio). La organización ha anunciado que en los próximos meses se darán a conocer el resto de nombres que completarán esta edición.