Viva Suecia actuará en junio en Sevilla

Viva Suecia se suma al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Se trata de una de las formaciones más importantes del panorama independiente español, actuará el 7 de junio en la Plaza de España de Sevilla, dentro de la programación de su sexta edición.

La banda murciana, formada por Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería), inicia una nueva etapa con Hecho en tiempos de paz, su último álbum y la gira más ambiciosa de su carrera. Un tour que los llevará a recintos de gran formato en ciudades como Sevilla, Alicante, Pamplona o Toledo, confirmando la fidelidad de un público que agotó en minutos las primeras fechas anunciadas.

Tras años de crecimiento constante, festivales multitudinarios y giras sold out, la banda confirma que ha llegado el momento de afrontar el reto de los grandes recintos. El tour arrancó el 31 de octubre en Madrid con la primera de las dos fechas que tienen agotadas en el Movistar Arena (la segunda es en marzo 2026) y continuará por ciudades como Valencia, Bilbao, Zaragoza, Granada o Murcia durante el año que viene.

El inicio de la gira confirma el excelente momento que atraviesa la banda. Dos conciertos en el Movistar Arena de Madrid se agotaron en apenas 48 horas, mientras que la preventa en Murcia se agotó en solo una hora.

El 10 de octubre, Viva Suecia lanzó Hecho en tiempos de paz, un disco que llega como un estallido creativo: un canto al cambio, a la búsqueda de la paz y a la intensidad emocional llevada al límite. Cada tema confirma que Viva Suecia se encuentra en uno de sus momentos más sólidos y transcendente, listos para convertir su gira en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025–2026.

El próximo 7 de junio, la Plaza de España de Sevilla vibrará con la potencia y la sensibilidad de una banda que vive su mejor momento y que promete una noche inolvidable en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.

Las entradas salen a la venta este jueves 13 de noviembre a las 13 horas en www.iconicafest.com