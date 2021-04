Álex O'Dogherty celebra que "seguimos vivos"

El 20 de abril de 2001 Álex O'Dogherty estrenaba Y tú, ¿de qué te ríes? en Sala Cero Teatro, un divertidísimo y mítico espectáculo, con el que volvió a subirse al escenario de la calle Sol en 2011 conmemorando su primera década, y con el que vuelve ahora, para celebrar su vigésimo aniversario. Serán sólo dos pases este miércoles y este jueves a las 18:00, con las entradas ya agotadas, según señala Sala Cero, que define la obra del intérprete gaditano como "una divertidísima comedia, recomendada de 0 a 99 años".

La compañía de Álex O’Dogherty "nació con este espectáculo, en esta misma sala, el 20 de Abril del 2001. Ahora vuelve a su hogar, para celebrar el 20 aniversario y, de paso, que seguimos vivos", en palabras del propio artista, que nos cuenta la sinopsis de su espectáculo explicando de dónde viene el título del mismo: "El Y tú, ¿de qué te ríes? nació de esa misma pregunta que me hice un día. Al darme cuenta de que ni yo mismo sabía de qué me reía, empecé a pensar que iba a tener problemas para averiguar de qué se ríe la gente (aunque por lo general se ríe poco). Ante esta presión, necesidad o puro morbo que me daba hacer reír, púseme a observar qué cosas hacen reír a la peña, y ahí fue cuando empecé a flipar, porque no todo el mundo se ríe de lo mismo. ¿Cómo conseguir entonces que todo el mundo se riera (o riese) a la vez de una misma cosa? Y ahí fue cuando empecé a agobiarme. Y la gente no se reía. Entonces decidí contar lo que había observado, y ahí fue cuando la gente empezó a reírse. Yo seguí sin entender por qué, y aún sigo así, pero ellos se ríen y yo me río. Esto es un río de risas. A mí me hace feliz y a ellos también".

O’Dogherty es, como lo define la Sala Cero, "un artista polifacético donde los haya. A Y tú, ¿de qué te ríes? le siguen otros espectáculos también en solitario, como El Amor es Pa Ná, Cosas de Esas e Imbécil; y dos con su banda La Bizarrería: Mi Imaginación y Yo y Muévete. Y también en teatro destacan sus intervenciones en los shows The Hole y The Hole 2. En su trayectoria en cine, ha participado en títulos como Felices 140 (Gracia Querejeta), El Factor Pilgrim (Alberto Rodriguez y S. Amodeo), El Portero (Gonzalo Suárez), Azul oscuro, casi negro (Daniel Sanchez Arévalo), o Alatriste (Agustín Díaz Yanes). También es conocido por sus intervenciones en series como Olmos y Robles, Doctor Mateo, Camera Café, Los hombres de Paco, Aída, Aquí no hay quien viva, El Comisario, Hospital Central, Padre Coraje o El ministerio del tiempo.