Salvador Gutiérrez Solís: “Quería contar cómo es un partido político por dentro”

Como ocurre en esos hilos que el escritor arma en su cuenta de X, Salvador Gutiérrez Solís se topó este viernes con la sacudida de lo imprevisible, pero en este caso se trataba de una buena nueva: la noticia de que había ganado el Premio Jaén de Novela, dotado con 16.000 euros y la publicación de la obra en la editorial Almuzara, por La estrategia del impostor, una ficción que el colaborador del Grupo Joly observa como un texto por el que transitan los diferentes narradores que han conformado su trayectoria.

El jurado, que eligió la propuesta vencedora entre los 128 manuscritos presentados, celebró la creación de Gutiérrez Solís por “su descarnada crítica de los efectos nocivos que la corrupción irradia en los más dispares ámbitos de la sociedad mediante el afilado retrato de un antihéroe”. Ese antihéroe, explica a este periódico el novelista, es un tipo con ambiciones y talento que sin embargo no ha podido jugar bien sus cartas. “Mi personaje era un mirlo blanco cuando joven, pero tiene la desgracia de caer en el lado malo. Eso sucede a menudo en los partidos políticos, que te juegas tu destino dependiendo de donde te coloques. Mario ha sido director general, consejero incluso por un breve periodo, pero haber estado mal posicionado frustra sus ambiciones. Es alguien que se mueve a ras del suelo, no un lider carismático”.

La premisa de este político que se enfrenta “a un acontecimiento que debe resolver urgentemente” se convierte en manos de Gutiérrez Solís en una reflexión sobre “lo que algunos están dispuestos a hacer para mantenerse en la política”. Pero tras la “piel de thriller”, La estrategia del impostor despliega una mirada a otros muchos asuntos. “Hablo de los movimientos ultra, de las relaciones familiares y especialmente de los vínculos entre padres e hijos, por ejemplo”, dice sobre una novela en la que ha podido volcar su pasión por las intrigas de despacho. “Yo soy muy fan de las series de política, y durante casi 20 años he trabajado en este ámbito. Quería contar cómo funciona un gabinete, el mundo de los asesores, considero qué se ha contado poco cómo es el interior de un partido. Algunos de mis anteriores jefes y jefas se van a asustar cuando sepan el argumento”, bromea el también director de la Feria del Libro de Córdoba.

El creador describe La estrategia del impostor como la novela más importante que ha firmado. “Por muchas razones”, detalla. “Porque es la mejor, de lejos, de todas las que he escrito, y porque lo que he publicado hasta ahora está aquí: los lectores pueden encontrar al Gutiérrez Solís de El escalador congelado, al de El lenguaje de las mareas y la saga de Carmen Puerto, también al de los hilos. La obra, de hecho, empieza como si fuera un hilo”, comenta sobre un proyecto que se erigió en refugio frente a la adversidad.

“Aunque ya la tenía pensada, empecé a escribirla cuando me diagnosticaron el cáncer. Entonces no podía salir a la calle, no debía darme el sol, y me pasé el verano encerrado. Recuerdo que entre julio y octubre le dediqué 12, 14 horas al día a la escritura. Seguramente, que haya mejorado de la enfermedad, que vaya evolucionando positivamente, es también porque tenía la cabeza entretenida en esto y no en compadecerme. Supongo que el entusiasmo por la novela era un mecanismo de defensa”.

Los 41 Premios Literarios Jaén, organizados por CajaGranada Fundación y CaixaBank, se entregarán el 28 de noviembre en el Parador de Jaén y la gala contará con la intervención de la escritora Elvira Lindo. “Volveré a las librerías en una fecha muy bonita, con la campaña de navidad a la vuelta de la esquina”, apunta Gutiérrez Solís, feliz también por hacerse con un galardón que han recibido, entre otros, Patricio Pron, Elvira Navarro, Joaquín Pérez Azaústre, Gonzalo Torné o Alejandro López Andrada. “Estar en esa nómina ilusiona mucho”, confiesa el autor cordobés.