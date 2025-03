El sector teatral de Sevilla protesta por “la muerte” del Teatro Lope de Vega

El sector de las artes escénicas de Sevilla ha estallado. ¿El motivo? El retraso más que evidente de la reapertura del Teatro Lope de Vega. Que la fecha aproximada para abrir sus puertas esté en el aire también influye en el malestar generalizado. Desde que bajó el telón en septiembre de 2023, debido al mal estado de elementos determinantes para la seguridad del edificio, se han barajado diferentes plazos. Primero, se habló del presente año para efectuar dicha reapertura, pero ahora se pospone: hasta el ejercicio 2026-2027 no habrá funciones en el principal espacio escénico de la ciudad. Lejos de quedarse de brazos cruzados, la Plataforma Cívica para la recuperación del Teatro Lope de Vega de Sevilla ha organizado una concentración el próximo jueves, 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, frente al centenario edificio. Piden a los asistentes ir de "luto" por "la muerte" de este espacio.

No se han quedado ahí. La plataforma, que aglutina a profesionales del sector hispalense, llevó un buen número de cuestiones al Pleno del pasado jueves. Preguntas que fueron lanzadas durante el turno de iniciativas ciudadanas. No fueron pocas. ¿Cómo van las obras? ¿Cuándo se recuperará el espacio escénico? ¿Se han tramitado los expedientes? ¿Se han pedido los permisos de Gerencia para iniciar las obras? ¿Se han sacado a concurso las actuaciones? ¿Hay un plan de ejecución? ¿Cuál es la hoja de ruta? Y la más importante: ¿Qué fecha de reapertura tiene el Teatro para su disfrute? ¿Qué ocurre con el presupuesto destinado a la programación que no se está utilizando? ¿Y con el que tendría que invertirse para el sueldo del director, que tampoco se está usando?

Un aluvión de cuestiones a las que trató de dar respuesta la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, quien comenzó su intervención haciendo hincapié en que “no son sólo dos o tres cositas” y en que “no están de brazos cruzados”, pero todavía hay que esperar para tener una fecha definitiva de apertura.

No obstante, la delegada recalcó que una vez se abra el Teatro, “se seguirán haciendo otras mejoras conviviendo con su uso y con la programación”. Por tanto, lo primero que se realizará serán aquellas actuaciones relacionadas con la seguridad del público y de los profesionales que trabajan en el inmueble. “El Lope de Vega no sólo reabrirá con las garantías de seguridad exigidas, sino que además lo hará con equipamiento renovado y adecuándose a los estándares técnicos de un teatro de referencia” como es este. También indicó que ya están trabajando en la programación de la temporada 2026-2027: “Ya hemos recibido peticiones y estamos viendo para darles fecha una vez tengamos la apertura definitiva del Teatro”.

En esta misma línea, la delegada indicó que, desde el Instituto de la Cultura y las Artes Escénicas de Sevilla (ICAS), “se han tramitado los expedientes necesarios” y “se han impulsado las actuaciones previas” para garantizar que “las obras puedan ejecutarse lo antes posible”, siendo “la máxima prioridad para este gobierno”. Las intervenciones más relevantes, es decir la del telón cortafuegos y la del elevador escénico, “han sido tramitadas a través del Servicio de Edificios Municipales” y van a “comenzar su proceso de licitación”. Una vez adjudicadas, se fijará un calendario de actuación coordinado con la Gerencia de Urbanismo y con el propio Servicio de Edificios Municipales.

Puso en valor que se han ejecutado mejoras como la limpieza de la cúpula interior, la sustitución de la iluminación de sala y de la lámpara monumental, el proceso de digitalización obligatorio, la restauración de mobiliario, la eliminación de la moqueta y la sustitución de los proyectores bifocales para adecuar la iluminación escénica a los estándares actuales.

En cuanto a los casi dos años de programación que, según denuncia la plataforma, se ha quedado por el camino, Moreno explicó que se “está reajustando por otros espacios de la ciudad”. Puso como ejemplo el estreno de Suor Angelica, de Giacomo Puccini, el pasado enero en la Real Fábrica de Artillería. Sí que indicó que encontrarán “la manera” de que todo ese presupuesto que no se está utilizando pueda destinarse “a una programación digna y a la cultura de la ciudad”.