Seleka recrea los colores de Sevilla en el cartel del Festival de Cine

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo Antonio Muñoz no olvida que el pasado año, en mitad de la celebración del Festival de Sevilla, se reforzaron las restricciones para hacer frente a la pandemia y hubo que "readaptar toda la programación" de la cita. "Lo más fácil habría sido suspender el festival, como se suspendieron otras iniciativas en España, pero se siguió adelante gracias al esfuerzo encomiable del equipo", recuerda. Esa experiencia, quiere pensar Muñoz, "forma ya parte del pasado", y ahora la edición número 18, programada del 5 al 13 de noviembre, asoma en el horizonte con la esperanza de desarrollarse con "total normalidad".

El certamen le ha encargado en esta ocasión su cartel al artista, referente del grafiti y galerista Seleka, que presentó este lunes una composición poseedora de esa singular fuerza que le caracteriza y en la que ha querido hablar de cine "desde la abstracción". El diseño horizontal propone un juego, inspirado en la restauración de películas, entre el blanco y negro y el color, aunque la pieza vertical se centra en el cromatismo de la ciudad con detalles como "un sol, el atardecer, historias así. Un halo de luz que evocara a una proyección habría sido demasiado obvio", afirma el creador, que para Antonio Muñoz representa el espíritu "poco ortodoxo, inconformista" que posee el festival.

En un acto en el que participaron también María Luisa Gómez, delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, y María Pía Halcón, directora general de Innovación Cultural y Museos de la Junta, el director del festival José Luis Cienfuegos subrayó el carácter presencial de la próxima edición, en la que según las previsiones se ocupará el 100% de aforo en las sedes oficiales, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Alameda y los cines mk2 Cinesur Nervión Plaza. "Entre representantes de películas a competición, distribuidores, exhibidores... esperamos unos 500 invitados", apunta Cienfuegos, que en las conversaciones que ha tenido en estos meses con los profesionales del sector ha percibido que la filosofía de "festivales como éste es ahora más importante que nunca, que en el contacto con el público en una sala es donde se testa, se chequea, una película, y eso nos lo están diciendo mucho los creadores".

Películas "luminosas, humanistas" convivirán en la selección con historias de denuncia

El festival anunció además algunos de los títulos que integrarán la que para Cienfuegos es "una de las selecciones más completas y equilibradas de los últimos años". Películas "luminosas, en cierto modo obras humanistas que emergen como un verdadero canto a la vida" convivirán con otras "historias de denuncia y compromiso político" en la Sección Oficial. Entre esos largometrajes destaca La isla de Bergman, en la que la francesa Mia Hansen-Løve se traslada a Farö, un paisaje decisivo en la vida y la filmografía de Ingmar Bergman, un enclave lleno de sugerencias en el que los actores Vicky Krieps, la protagonista de El hilo invisible, Tim Roth y Mia Wasikowska invocan al fantasma del genio de Fresas salvajes o Persona.

Del israelí Nadav Lapid, uno de los cineastas más libres y audaces de la actualidad gracias a propuestas como La profesora de parvulario y Sinónimos, se verá en Sevilla La rodilla de Ahed, una obra en la que juega al despiste –el protagonista es un director de cine al que le concede parte de su biografía–, homenajea los universos sensoriales de Antonioni y se muestra (aún más) crítico con la política de su país. Fue Premio del Jurado en Cannes.

El portugués Miguel Gomes, un viejo conocido del festival, también entremezcla realidad y ficción en Diarios de Otsoga, que firma junto a Maureen Fazendeiro y en la que reescribe con su sensibilidad el contexto de la pandemia. Aquí el equipo de una película coincide en una casa de verano tras pasar los obligados protocolos sanitarios.

¿Qué vemos cuándo miramos al cielo?, de Aleksandre Koberidze, premio Fipresci en la pasada Berlinale; Ali & Ava, de Clio Barnard, una historia de amor en la que la música tiene un gran peso; o Great Freedom, retrato de un activista homosexual dirigido por el austriaco Sebastian Meise, son otros filmes que competirán por el Giraldillo de Oro. Una lista en la que también están Andrea Arnold (con Cow, una cinta en la que la autora de American Honey debuta en la no ficción) y Jonas Carpignano (A Chiara, relato de una niña en un entorno dominado por la mafia).

Además, Mark Cousins, "el ensayista cinematográfico más querido", vendrá de nuevo a Sevilla para presentar el documental The Story of Film: A New Generation y la adaptación de su libro The Story of Looking. Antes de la decimoctava edición, el 6 de octubre, el Festival de Sevilla se sumará al Día del Cine Español con las proyecciones de El camino, de Ana Mariscal, y Karen, de María Pérez Sanz.