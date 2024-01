Una fecha que quiebra la lógica del tiempo

Algunas tradiciones funcionan como una suerte de alquimia que trastoca la lógica del tiempo, un raro hechizo en el que el adulto se reencuentra con el niño que fue y los muertos vuelven a estar vivos en el corazón de quienes los recuerdan. A veces, el paso de una cofradía trasciende la experiencia sensorial, su elemento de devoción, y despierta en el espectador, conmovido por esas imágenes familiares, la certeza de quien ha sido, la certeza de quien es, la conciencia de tener unas raíces. Así lo piensa el director y dramaturgo David Fernández Troncoso, que estrenará entre el 7 y 17 de marzo junto a su compañía Dos Lunas, en La Fundición, Semana Santa. Gozo, misterio y nostalgia, un espectáculo que retratará ese componente emocional de una fiesta que, tras la espectacularidad de sus procesiones, muchos viven con hondura.

La producción, señalan sus artífices, viene a suplir un llamativo vacío: pese a que se trata de "un acontecimiento sin parangón" en la vida de los sevillanos, la Semana Santa apenas se había abordado teatralmente hasta ahora. "Igual me equivoco", asegura Fernández Troncoso, "pero se han hecho propuestas de índole cómica, o espectáculos de inspiración bíblica sobre personajes como Judas y Pilatos, pero faltaba una aproximación así", dice el director, que precisa que su proyecto "no es una obra de Semana Santa, sino sobre la Semana Santa", una exploración del impacto emocional y las vivencias que provoca en las personas.

Escrita por Fernández Troncoso y Tomás del Rey, y protagonizada por un elenco de actores habituales de Dos Lunas, Manuela Luna, Estefanía Albanés, Marisol Lérida y Javier Almeda, Semana Santa. Gozo, misterio y nostalgia se plantea como un "espectáculo teatral en el sentido más estricto, buscamos la emoción a través del conflicto de los personajes". Se evita así el despliegue audiovisual, que habría sido quizás la fórmula más obvia. "Lo que nos interesa es la sutileza. Reivindicamos el poder que tiene la palabra, un actor o una actriz subidos a un escenario. Todos sabemos que no es lo mismo leer La casa de Bernarda Alba que verla interpretada. Es el arma de la que disponemos, la fuerza del teatro cuando está vivo", defiende Fernández Troncoso.

"Teníamos claro que no iba a salir un paso, pero que se hablaría de eso", explica el director, que recreará esa emotividad de la Semana Santa con otro recurso, el universo sonoro. "Habrá marchas procesionales, pero tan importantes serán los ruidos de la calle, el ambiente. Y pensamos también en un cante por saetas, que resulta muy teatral", añade el responsable de Dos Lunas, que ha huido de "la tentación hiperbarroca" en la escenografía y opta por una propuesta "minimalista". Pese a la sobriedad de su apuesta, Fernández Troncoso cree que se da "la misma verdad emocional" en las hermandades más austeras que en las populares, "aunque con los excesos de los últimos años todo se haya movido de sitio".

La dramaturgia hará hincapié en la herencia que se transmite de una generación a otra, en esa cadena sentimental que va sumando eslabones cada año. "Esa Sevilla que, por cotidiana, a veces pasa desapercibida, esa que aprendimos a conocer y amar de niños de la mano de padres y abuelos", comenta Fernández Troncoso, que hará un homenaje con este espectáculo a su progenitor, el profesor Juan Alberto Fernández Bañuls, autor de los libros Semana Santa. Fiesta y Rito de Sevilla y Tu mirada y la nuestra, un volumen en el que recopiló los artículos que escribió sobre el tema durante varios años en Diario de Sevilla.

Fernández Troncoso, hermano de El Silencio y de La Cena, también siente que se reencuentra con sus raíces cada primavera, entre la luz temblorosa de los cirios y el perfume penetrante del incienso. "Soy muy poco nacionalista, pero aquí se mezcla todo, todo se me remueve dentro: la infancia, el recuerdo de mi padre y de mi abuelo... Y en mi memoria guardo episodios muy bonitos. Yo he podido enseñarle siendo un muchacho la Semana Santa a gente muy variopinta, al director de la Royal Shakespeare Company, a Julieta Serrano, al crítico y amigo de Lorca Rafael Martínez Nadal [a los que conocería por su madre, la actriz Carmen Troncoso], y era muy emocionante ver sus reacciones cuando, por ejemplo, pasaba el Cachorro por el puente de Triana. Te daban su visión de aquello y era como entrar en un territorio inexplorado", rememora el director, que ahora revive esas emociones "con mi hija y las nuevas generaciones. Todo ese poso lleva casi 55 años ahí, pensaba desde hacía mucho en trasladar esto a un espectáculo, pero hasta ahora no he sentido que era el momento. Cuando la Sala Cero se alió con La Fundición, hace un año, lo sentí como la ocasión para presentarles este proyecto".

Gozo, misterio y nostalgia, cuyas entradas ya se pueden comprar en la web de La Fundición, nace con "voluntad de permanencia", con el deseo de convertirse en un clásico de la cartelera teatral "en las fechas previas a la Semana Santa, no tiene por qué ser Cuaresma. A nuestro favor juega el interés que tiene el público en los temas sevillanos: ahí está la trayectoria de Estrella Sublime, o El asesino de la regañá agotando las entradas cada vez que se representa". Quizás mucha gente perciba también la Semana Santa como otra de sus patrias y esté deseando revivir esa emoción en un teatro.