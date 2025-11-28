Sevilla y Alejandría cantan de la mano de dos músicos sevillanos

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con la Fundación Anna Lindh y el Instituto Cervantes, celebra por primera vez en su carrera de más de 25 años de existencia dos interesantes actividades en la ciudad de Alejandría, Egipto, en consonancia con la acción social y cultural que habitualmente desarrollan tanto la Fundación Tres Culturas como la Fundación Anna Lindh, apoyando especialmente a los jóvenes en su desarrollo y presencia en las distintas esferas de la sociedad del Mediterráneo.

La primera actividad tendrá lugar el próximo lunes 1 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en la sede del Instituto Cervantes en Alejandría. Se trata de un concierto de lírica española con toques orientales que protagonizará la soprano Aurora Galán (Los Palacios, Sevilla) y el pianista Jesús de Sancha Navarro (Sevilla). Los artistas han seleccionado cuidadosamente un repertorio que deja presente la influencia orientalista en la música española desde lo popular hasta la zarzuela con autores como Manuel de Falla, Federico García Lorca y Sebastián Iradier, entre otros, además de María Rodrigo, poniendo de manifiesto el papel de la mujer en la música.

El programa de este concierto contiene piezas musicales cuidadosamente seleccionadas, muchas de ellas entre lo popular y lo tradicional, como Paño moruno, de Manuel de Falla, o Tres morillas se enamoran en Jaén, de Federico García Lorca. También predominan los ecos andalusíes y románticos, como en la Canción morisca: Aurora o la gitana de Sevilla, de Sebastián Iradier, para terminar con un bloque centrado en la lírica española.

Al día siguiente, el martes, comenzarán las clases magistrales en técnica vocal dirigidas a un grupo seleccionado de ocho chicas egipcias que integran la coral de la Biblioteca Alexandrina (BA) fundada en 2003 por Biblioteca Alexandrina Arts Center y que dirige la joven Donia Akram Deghedy. Sherine, Jude, Sandra, Sara, Nour, Sherry, Rewan son algunas de las chicas que ensayarán distintas partes de la ópera Las bodas de Fígaro, una obra que están preparando para estrenar en la Ópera de Alejandría próximamente. Estas actividades servirán para poner en contacto músicos de Sevilla y Alejandría en el marco del proyecto Orillas que cantan. Sevilla y Alejandría en diálogo que se organiza dentro de la convocatoria lanzada por la Fundación Anna Lindh: Euro-Med to Med-Capital: Alexandria Edition 2025 y que cuenta con financiación de la Unión Europea y de los propios fondos de la Fundación Tres Culturas gracias al apoyo de la Junta de Andalucía.