Paco Arenas vive en cada nota, su música es un abrazo que nunca se desvanece

El fatídico día 9 de septiembre de 2021 nos dejó Paco Arenas, una figura emblemática de la escena musical local. Pero sus canciones se han convertido en puentes que unen el pasado con el presente; cada una de ellas es un recuerdo, una sonrisa, un abrazo musical que perdura en el tiempo; cada canción es un latido, un fragmento de vida que se entrelaza con las emociones de quienes la escuchan. Por eso, su legado sigue vivo, resonando en el corazón de quienes se reúnen para honrarlo en Sevilla Shoegaze que vuelve el sábado en su segunda edición. Esa noche, en la Sala X, volveremos a unirnos para celebrar un festival que no solo es música, sino también memoria, legado y comunidad.

A partir de las 20,45 estará en el escenario Magic Gardening Club; a las 21,45, Tannhäuser y a las 23,00 Los Santos Oscuros, banda creada expresamente para el festival, que rendirá tributo a Blacanova, compuesta por todos los miembros que pasaron por ella junto a Paco: Inés Olalla, Cristian Bohórquez, Armando Jiménez, Edu Escobar y Manuel Begines aka Villa, además de Cristóbal Suárez, músico del mismo entorno, en proyectos como Sundae y The Royal Landscaping Society.

Entre risas y reflexiones, mantuve una agradable conversación coral con Olalla, compañera de Paco en la vida y en el arte, y Bohórquez, dos de los organizadores del festival, a la que se unieron Iñaki García y Raúl Burrueco, componentes de Tannhäuser que compartieron vivencias con Paco; de la que ha salido esta historia, contada en preguntas y respuestas, sobre la profunda conexión que los une a través de la música.

Pregunta.-La primera edición debió dejarles lo suficientemente satisfechos como para plantear esta segunda.

Respuesta.-(Bohórquez) Satisfechos, pero también un poco cansados y superados por la dificultad. No somos profesionales en esto y montar un festival sin patrocinios, pagando la sala de nuestro bolsillo, es complicado. Por eso esperamos dos años para organizar la segunda edición. La primera salió bien, pero no nos animamos a repetirla al año siguiente. Fue un proceso lento, pero aquí estamos. (Olalla) A mí me encantó el primer Sevilla Shoegaze y estaba deseando volver a hacer otro, aunque sea complicado de montar; pero es que me parece increíble que la gente esté tan dispuesta a hacerlo y yo le estoy muy agradecida a todo el mundo.

P.-Recuérdennos cómo surgió la idea del festival.

R.-(Bohórquez) Fue en una conversación con David Saavedra -periodista y escritor musical afincado en Sevilla-. Él fue quien nos contactó y nos propuso hacer un homenaje a Paco, que había fallecido un año antes. Nos pareció una buena idea, y en ese momento teníamos claro qué grupos queríamos invitar, como Monte Terror y Uniforms, con los que teníamos mucha conexión. (Olalla) Cuando me lo dijeron sentí una alegría muy grande, aunque yo en ese momento no podía participar; no se me ocurrió cantar ni ellos me lo pidieron, por eso ha sido muy bonito también esta segunda vez, porque ahora sí que me he visto en condiciones de cantar y es una ilusión tremenda para mí. He vuelto a los ensayos, de los que estaba fuera después de lo ocurrido con Paco y ha sido tremendo reencontrarme con todos los amigos y volver a hacer música.

Burrueco, Bohórquez, Olalla y García / Juan Carlos Múñoz

P.-Olalla y Bohórquez ya estaban involucrados desde el principio en este festival, pero García y Burrueco, son nuevos en él. ¿Qué significado tiene Paco para ustedes dos?

R.-(García) Tannhäuser, nuestro grupo, y Blacanova, el suyo, fuimos de la mano casi siempre en todo, sacamos nuestro primer disco en el mismo sello –Foehn Records-, tocamos muchas veces juntos; creo que fue el grupo con el que más veces compartimos cartel. Siempre íbamos a sus conciertos, ellos estuvieron en el primero que dimos nosotros. Nuestra banda terminó su andadura un poco por inercia, de forma muy consciente y definitiva; pero después de muchos años sin tocar nos apetecía volver a reunirnos en el local y sentir lo que sentíamos entonces tocando nuestras canciones. ¿Y qué mejor manera de volver que participando en este festival? (Burrueco) Paco fue una figura central en la escena musical de Sevilla. Su legado no es solo musical, sino también personal y muy profundo. Era una persona con una fuerza vital increíble, que unía a la gente y tiraba del carro en muchas bandas. En mi caso, con Beladrone, su entusiasmo era contagioso y hacía que todo fluyera bien.

P.-¿Cómo logran equilibrar el aspecto emocional del homenaje a Paco con la logística y la organización de un festival como este?

R.-(Bohórquez) La verdad es que vamos tirando como podemos. David Saavedra se encarga más de la prensa, entradas, contactos con la sala y la logística, y yo de los grupos, pero tampoco es que sepa hacerlo. No somos expertos en organización, disfrutamos más como músicos que como organizadores. Yo de lo que tengo ganas es de tocar, no de organizar. (Olalla) Paco siempre se encargaba de estos temas, y ahora lo echamos de menos. A él no le importaba enfangarse en temas organizativos.

P.-¿Qué elementos del festival creen que Paco habría disfrutado o impulsado más?

R.-(Olalla) A él le habría encantado la vuelta de Los Santos Oscuros, donde nos hemos reunido casi todos los de Blacanova, porque, obviamente, el que falta es él; que haya venido también Armando a volver a cantar, que es otro de los que está fuera del mundo musical. Y, por supuesto, la vuelta de Tannhäuser, está claro. (Bohórquez) Incluso tenemos fans de Madrid que van a venir a ver a Tannhäuser, es una cosa impresionante. Hasta nos da pena no haber metido una o dos canciones más suyas en el repertorio del concierto. (García) Yo creo que otro de los elementos que podría también disfrutar es el de encontrarnos un montón de gente que antes estábamos siempre juntos. Nos fuimos dispersando y este sábado es una gran ocasión para estar todos juntos otra vez. (Burrueco) Si alguna vez hubo una escena shoegaze sevillana era esa, y lo bonito e increíble es que Paco era el aglutinador, el que unía a la gente.

Nos gustaría transmitir que existe este estilo de música también. Que hubo un momento en que de verdad había un movimiento shoegaze en nuestra ciudad"

P.-¿Qué mensaje les gustaría transmitir a los asistentes que no conocieron a Paco pero que quieren ser parte de este homenaje?

R.-(Bohórquez) Es complicado decirlo, pero a mí una de las cosas que me parecieron más increíbles en la primera edición fue la cantidad de gente que asistió que no tenía nada que ver con el mundillo shoegaze. Había una pandilla de góticos, no sé si os acordáis -mira sonriendo a todos los demás- que Paco se habría tirado del escenario para comérselos a besos, porque ese era su rollo completamente. Quizás el mensaje que nos gustaría transmitir es que existe este estilo de música también; que cuando Paco comenzó a tener la idea de un festival de shoegaze como el que organizó en Cicus era la de ser vanguardia y acoger a los grupos nuevos que estaban comenzando a salir, no a nosotros, que ahora ya somos viejas glorias. (Olalla) Hubo un momento en que de verdad había un movimiento así en nuestra ciudad. Ahora ando un poco retirada y no sé si hay gente joven; conozco a Vapores, pero poco más. Bueno, están también Magic Gardening Club, pero en el fondo son cosas que, como Martes Niebla, han ido saliendo de grupos de aquella escena que han dado lugar a otros grupos. También es bonito pensar que, aunque el tiempo haya pasado, ellos han seguido ahí. Y me parece también muy emocionante conocer la enorme cantidad de gente que es seguidora de Blacanova y que tiene todos sus discos. (García) Ver ahora muchas caras amigas hace que todo sea un poco revivalero. Es verdad que la escena que hubo en aquella época fue muy interesante; éramos muchos los grupos que sacábamos discos, en sellos de fuera casi todos, que tocábamos mucho fuera de Sevilla, y a mí me gusta la perspectiva de aquellos años, me gusta pensar que conseguimos algo entre todos, un germen que hizo que aquella escena permanezca todavía en nosotros.

P.-¿Han notado ustedes un mayor interés en el género del shoegaze en Sevilla, entonces?

R.-(Burrueco) No sé si el shoegazze está de vuelta, pero sí hay un par de bandas nuevas que están surgiendo. A nivel local, no hay un renacer claro, pero a nivel internacional parece que hay más interés. En Sevilla, seguimos intentando mantener viva la escena.

Bohórquez, Olalla, García y Burrueco / Juan Carlos Muñoz

P.-El principal interés que mostraban ustedes cuando les entrevisté el año pasado era que pudiesen pagarles a las dos bandas que venían de fuera de Sevilla ¿Qué desafíos enfrentan en la organización de esta segunda edición y qué lecciones aprendieron de la primera?

R.-(Bohórquez) El mayor reto es cubrir los costos de la sala, el técnico y el taquillero, que suman unos 500 euros. Si no vendemos suficientes entradas, tenemos que poner de nuestro bolsillo. La vez anterior pudimos pagarles a las bandas, a pesar de que eran, sobre todo, amigos y no querían cobrarnos. La primera edición salió bien económicamente y este año esperamos que también sea así. No tenemos patrocinios, así que todo depende de la venta de entradas…

P.--¿Han considerado buscar esos patrocinios o colaboraciones con instituciones culturales para apoyar el festival?

R.-(Bohórquez) Hemos tanteado a mucha gente, más de la que usted creería; gente famosa, conocida dentro del mundo de la música en Sevilla, promotores, y no se ha interesado nadie. El año que viene queremos buscar alternativas más baratas e incluso gratis, lo que implica que seguramente cambiaremos de sala.

P.-Hablemos de las bandas de esta edición. Y de por qué van a estar ahí.

R.-(Bohórquez) Lo de Tannhäuser fue porque nos enteramos de que estaban haciendo algo de nuevo, por lo que Inés, David y yo hablamos y estuvimos de acuerdo en que había que decirles que participasen. En cuanto lo hicimos, aceptaron, porque nos unen muchos años de amistad. Esto mismo ocurre con Erica Romero y sus Magic Gardening Club, con quienes también tenemos una conexión especial. Hemos tenido además muchas propuestas de bandas cercanas, como Flu Flu, que se nos han quedado fuera y para el año que viene quiero contar con ellos; también The Royal Landscaping Society… nos viene bien todo lo que valga de excusa para una reunión, sea quien sea; tampoco hace falta que metamos a ninguna gran figura mediática. Queremos que el festival sea un espacio para reunir a amigos y celebrar la música que Paco amaba. Y creo que repetir todos los años con Los Santos Oscuros también estaría bien.

P.-Este año hay más Santos Oscuros que en la edición anterior. ¿Ha resultado difícil juntarlos a todos?

R.-(Bohórquez) Ha sido la pesadilla de siempre, pero sabíamos que lo íbamos a hacer. Lo que no sabíamos era que nos íbamos a llevar la gran alegría de que Inés quisiera entrar también cuando se lo propusimos. Y Armando, al que le enviamos un mensaje y mostró mucha ilusión por hacerlo. No se puede usted imaginar lo que siento ahora escuchándolos cantar a los dos.

Queremos que el festival sea un espacio para reunir a amigos y celebrar la música que Paco amaba"

P.-Por cierto; no hay muchos testimonios gráficos del primer festival, más allá de los videos que grabasen desde el público con sus móviles. ¿Los va a haber de este segundo?

R.-(Bohórquez) SÍ; este año tendremos a la fotógrafa Sofía López, que nos dijo que quería encargarse de la documentación audiovisual y va a hacerlo aceptando que no tenemos presupuesto para cubrir su trabajo.

P.-¿Hay alguna canción de Paco que tenga un significado especial para ustedes y que se vaya a interpretar en el festival?

R.-(Burrueco) Para mí, el primer EP de Paco con Blacanova fue muy importante -Monja (2007)-; me marcó mucho. Que se hiciera algo así en Sevilla, con la guitarra, ese shoegazze intenso, las letras que cantaban Inés y Armando, al que, además, conocía porque era amigo de mi hermano… era fascinante un grupo así. (García) Yo comparto con Raúl ese sentimiento, sobre todo por la canción He sido, que no sé si se va a tocar el sábado, aunque imagino que no. Es una canción de ese primer EP que para nosotros fue muy importante, hablábamos mucho con Perepi -José A. Pérez, actualmente parte del dúo I Am Dive- y con Paco sobre esa canción y les dábamos mucha caña porque no la tocaban en directo y siempre fue nuestra favorita. Después hicieron canciones impresionantes, que suenan en mi cabeza más que aquella, incluso, pero sentimentalmente fue muy importante para mí. (Bohórquez) Yo tendré dos momentos especiales esa noche al margen de Blacanova. El primero va a ser con Tannhäuser tocando Arkanoid, porque recuerdo que en un concierto éramos Paco y yo los únicos del público con paraguas que los estábamos viendo. Y también me acuerdo de la boda de Iñaki, cuando sonó Arkanoid y salieron todos los de Tannhäuser al escenario a hacer un playback, sin guitarras ni nada -risas generalizadas-. Y ya de Blacanova tengo el gran momento de Zoe, que es una canción que Paco compuso para la hija de Villa, que se llama así. Estaba en el último disco y la hemos recuperado porque Villa quiso que la tocásemos. (Olalla) Yo también recuerdo la boda de Iñaki, donde sonó Arkanoid y todos bailamos. Es una canción que nos une; es de esas que te sacan una sonrisa por el cachondeo que siempre había alrededor de ella, pero también es buenísima. Después hay muchísimas otras de Paco que me encantaban; me es difícil elegir solo una, porque cada canción tiene su momento y su historia. Si tengo que hacerlo, diría algunas canciones del primer disco: Bonito agujero o Un santo oscuro; del último también Zoe, que la compusimos entre Paco y yo porque ya sabíamos que así se iba a llamar la hija de Villa, y tiene un gran componente emocional.

P.-Ya hemos hablado de que el festival tendrá más ediciones en el futuro. ¿Han pensado que podría convertirse en una plataforma para nuevos talentos del shoegaze en la ciudad?

R.-(Bohórquez) Pues, mire, no es una mala idea. Podríamos incluir algún grupo nuevo siempre, que eso además a Paco le habría encantado. Quizás sea complicado de encontrar porque, entre otras cosas, nosotros no podemos ofrecer caché concreto desde el principio y los grupos interesantes de shoegaze que están saliendo, sobre todo lo hacen fuera de Sevilla. Pero para el año que viene no sería mala idea.