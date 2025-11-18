'Sirat' consigue cuatro nominaciones a los Premios de Cine Europeo

La película Sirat, dirigida por Oliver Laxe, ha conseguido cuatro nominaciones de la próxima edición de los Premios de Cine Europeo. El anuncio de la lista de posibles ganadores ha tenido lugar este martes en el Real Alcázar de Sevilla, unos días después del final del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Aunque el acto ha supuesto que Sevilla recupere una costumbre que se perdió hace años, el acto se ha retransmitido de manera online sin que los periodistas hayan podido cubrirlo desde el interior del conjunto palaciego.

Según una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, la película española ha conseguido menciones en la categoría de mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor guión. También ha conseguido nominaciones el documental Tardes de Soledad, del director Albert Serra, que opta en las categorías de mejor película y mejor documental.

La gala de entrega de los Premios de Cine Europeo tendrá lugar el próximo 17 de enero de 2026 en Berlín, Alemania, donde se darán a conocer los ganadores de todas las categorías, incluidas las anunciadas este martes en Sevilla.

Mejor Película

Tardes de soledad (España, Francia) dirigida por Albert Serra, producida por Albert Serra, Montse Triola, Pedro Palacios, Luís Ferrón, Ricard Sales y Pierre-Olivier Bardet.

Arco (Francia) dirigida por Ugo Bienvenu, producida por Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman y Ugo Bienvenu.

Perro de dios (Letonia, Estados Unidos) dirigida por Raitis Abele & Lauris Abele, producida por Raitis Abele, Kristele Pudane & Giovanni Labadessa.

¡Fiume o morte! (Croacia, Eslovenia, Italia) dirigida por Igor Bezinovic, producida por Vanja Jambrovic, Tibor Keser, Erica Barbiani y Marina Gumzi.

Fue solo un accidente (Francia, Irán, Luxemburgo) dirigida por Jafar Panahi, producida por Philippe Martin, Jafar Panahi, Christel Henon y Sandrine Dumas.

Little amelie (Francia) dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, producida por Edwina Liard, Nidia Santiago y Henri Magalon.

Olivia y el terremoto invisible (España, Francia, Bélgica, Suiza, Chile) dirigida por Irene Iborra Rizo, producida por Mikel Mas Bilbao, Ramón Alòs, Irene Iborra Rizo, Eduard Puertas Anfruns, Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois, Hugo Deghilage, Vincent Tavier, Nicolás Burlet y Bernardita Ojeda.

Riefenstahl (Alemania) dirigida por Andres Veiel, producida por Enzo Maa* y Sandra Maischberger.

Valor sentimental (Noruega, Francia, Dinamarca, Alemania, Suecia) dirigida por Joachim Trier, producida por Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar, Juliette Schrameck, Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz, Fionnuala Jamison, Sisse Graum Jorgensen, Lizette Jonjic, Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade, Atilla Salih Yücer y Lars Thomas Skare.

Sirat (España, Francia) dirigida por Oliver Laxe, producida por Domingo Corral, Oliver Laxe, Xavi Font, Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó, Mani Mortazavi y Andrea Queralt.

Songs of slow burning earth (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia) dirigida por Olha Zhurba, producida por Darya Bassel, Anne Köhncke y Kerstin Übelacker.

El sonido de la caída (Alemania) dirigida por Mascha Schilinski, producida por Maren Schmitt, Lucas Schmidt y Lasse Scharpen.

Cuentos del jardín mágico (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Francia) dirigida por David Súkup, Patrik Pa**, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec, producida por Martin Vandas, Alena Vandasová, Juraj Krasnohorsk*, Henrieta Cvangová, Kolja Saksida, Jean-François Le Corre y Mathieu Courtois.

La voz de hind rajab (Francia, Túnez) dirigida por Kaouther Ben Hania, producida por Nadim Cheikhrouha, Odessa Rae y James Wilson.

Con hasan en gaza (Alemania) dirigido por Kamal Aljafari, producido por Kamal Aljafari y Flavia Mazzarino.

Mejor documental

¡Fiume o morte! (Croacia, Eslovenia, Italia) dirigida por Igor Bezinovic.

Riefenstahl (Alemania), dirigida por Andres Veiel.

Songs of slow burning earth (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia) dirigida por Olha Zhurba.

Con hasan en gaza (Alemania) dirigida por Kamal Aljafari.

Mejor largometraje de animación

Perro de dios (Letonia, Estados Unidos) dirigida por Raitis Abele & Lauris Abele.

La pequeña amelie (Francia) dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han.

Olivia y el terremoto invisible (España, Francia, Bélgica, Suiza, Chile), dirigida por Irene Iborra Rizo.

Cuentos del jardín mágico (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Francia), dirigida por David Súkup, Patrik Pa, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec.

Mejor Director europeo

Yorgos Lanthimos (Bugonia).

Oliver Laxe (Sirat).

Jafar Panahi (Fue solo un accidente).

Mascha Schilinski (El sonido de la caída).

Joachim Trier (Valor Sentimental).

Mejor actriz europea

Leonie Benesch (Late Shift).

Valeria Bruni Tedeschi (Duse).

Léa Drucker (Dossier 137).

Vicky Krieps (Love me tender).

Renate Reinsve (Valor Sentimental).

Mejor actor europeo:

Sergi López (Sirat).

Mads Mikkelsen (El Último Vikingo).

Toni Servillo (La Grazia).

Stellan Skarsgard (Valor Sentimental).

Idan Weiss (Franz).

Mejor guion