Sofía González: “Mi obra bebe mucho más de Francisco Ibáñez que de Velázquez”

LA FICHA 'Problematic problema'. Sofía González. Galería Barrera Baldán (Calle Boteros 4, Sevilla). Hasta el 2 de noviembre.

Entrevistamos a la artista Sofía González (Sevilla, 1994) tras la inauguración de Problematic problema, su segunda exposición individual en la galería Barrera Baldán (antes galería Berlín). Su trabajo, que parte del dibujo, se construye, no a través de una imposición narrativa externa, sino a partir de una serie de recursos formales (repetición y/o descontextualización de formas y figuras, uso de patrones, uso del color, etc.) en la que se genera una interrelación entre las obras que conforman la exposición, surgiendo así una narrativa desde la propia pintura. Este mismo año ha recibido la beca Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva y la beca de residencia artística Piramidón.

Pregunta.–¿De dónde nace este título de Problematic Problema? ¿Considera que hay algo conflictivo en su pintura?

Respuesta.En realidad me cuesta el tema de los títulos, en ocasiones creo que no ayudan o que intentan decir algo más allá de la obra, completarla de alguna manera. Este en concreto me surgió un día, creo que es sencillo, eficaz y que tiene un punto entre algo enigmático y un poco despreocupado. Pero no hay ningún problema.

P.¿Cómo definiría su obra?

R.Supongo que es algo así como una pintura que se acerca bastante al dibujo, o como un dibujo que se acerca bastante a la pintura.

P.Su proceso creativo no suele partir de una estructura narrativa previa, no hay un tema bajo el que se articulen una serie de obras entre sí. ¿Podría contarnos, entonces, cómo plantea el desarrollo de una exposición?

R.Las obras las planteo en dibujos muy pequeños que voy encuadrando en folios, tengo cientos de hojas con ideas; las repaso muchas veces hasta que hay una que veo adecuada para entenderla como una pintura, y ya voy modificando variables como el tamaño, el color… Para mí la parte más extensa del proceso es pensar qué voy a pintar. Generalmente pienso mucho en el espacio y suelo empezar a articular la exposición en torno a una obra grande, en este caso ha sido el cuadro de la cruz.

P.¿Qué elementos han influido en el desarrollo de esta exposición en concreto?

R.Esta exposición parte de un contexto concreto y es que en julio dejé el estudio en el que llevaba unos 8 años. Era un lugar bastante peculiar, era el antiguo estudio de arquitectura de mi abuelo. He estado mucho tiempo trabajando rodeada de elementos que curiosamente se acercan a lo que suele haber en un estudio de pintura pero que a la vez son disímiles; muchos planos, instrumentos de medida, rollos de papel, revistas de diseño de los 70, muestrarios de materiales, ladrillos… Todo ese entorno me ha afectado de alguna manera, y en muchas de las obras de la exposición aparecen grafismos tangentes al lenguaje del dibujo técnico, arquitectónico. La instalación del escritorio también es una recreación de mi antiguo espacio de trabajo.

Las obras 'Brank', 'Centro (centro)' y 'Camino, fórmula, símbolo' de Sofía González. / Muñoz y Diezma

P.El texto que acompaña su exposición es un fragmento del poema Rayos X del escritor chileno Roberto Bolaño. ¿Qué le llevó a elegirlo?

R.Rayos X aparece en el poemario Los perros románticos, que siempre pienso que es el libro que salvaría de mi casa en caso de incendio. Formalmente creo que tiene aspectos que relaciono con elementos que existen en mi obra, desde hace tiempo lo planteaba como hoja de sala de alguna exposición y me ha cuadrado ahora. Roberto Bolaño es un escritor al que tengo mucho cariño, no creo que sea el mejor pero pienso que tiene algo que hace que sus lectores le tomen un aprecio cercano a lo íntimo o a lo familiar.

P.En esta exposición, además de la pintura, ha empleado la instalación: un escritorio y una silla completamente cubiertos de plastilina negra. ¿Puede contarnos un poco más de esta obra?

R.Hacía tiempo que planteaba una incursión en el mundo de lo escultórico/instalativo, es algo que siempre he pensado que acabaría haciendo (junto a la pintura) y ahora he visto la coyuntura. El escritorio, como he dicho antes, es una recreación de mi antiguo espacio de trabajo. El recubrimiento de plastilina de alguna manera borra, enrarece las formas. Es como la idea de un recuerdo, un pensamiento abstracto, cuando piensas una imagen y tienes una idea de su totalidad pero no puedes ver con claridad los detalles, todo se unifica.

P.En mayo obtuvo la beca Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva y en julio, en Arte Santander y también de la mano de la galería Barrera Baldán, recibió la beca de residencia artística Piramidón. ¿Qué peso cree que tiene este tipo de reconocimientos en el panorama actual de arte contemporáneo? ¿Qué peso tiene para usted?

R.Creo que este tipo de ayudas son muy necesarias tanto para el establecimiento de nuestra carrera como para poder seguir produciendo. También ayudan a dar visibilidad, a que tu trabajo se conozca fuera de tu localidad. Hay algo que mucha gente desconoce pero producir arte es muy caro, los materiales son muy caros, necesitas alquilar un estudio. Toda ayuda es bienvenida, pero sobre todo a nivel económico urge una red de coleccionismo que a nivel nacional es muy insuficiente.

P.A propósito de la beca Daniel Vázquez Díaz, su obra Aglae aludía a Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez; en esta exposición ha hecho referencia a la poesía de Bolaño. ¿Qué importancia tiene la literatura en su trabajo?

R.Como generalmente empiezo a dibujar sin tener ideas previas, muchas veces encuentro relaciones a posteriori entre lo que he dibujado y lo que estaba leyendo en ese momento. Por ejemplo en esta exposición, el cuadro de la cruz, que es sobre el que articulé el resto de obras, en el momento estaba leyendo Septología de Jon Fosse, y hay un personaje, pintor, que pinta un cuadro de una cruz. En realidad es una idea que deseché en una exposición anterior, pero supongo que inconscientemente volvió al leer eso. Leer me resulta indispensable para mantener la cabeza activa, está directamente relacionado con la creatividad.

'Escritorio' de Sofía González en la exposición 'Problematic problema'. / Muñoz y Diezma

P.¿Qué lecturas y/o autores le han dejado una mayor huella?

R.Si hablamos de huella, sin duda pienso en Elena Fortún y los libros de Celia, que me abrieron un mundo cuando era muy pequeña. Recuerdo con mucho cariño los libros de mi infancia. En la adolescencia supongo que fue García Márquez. Ahora de mayor me costaría ceñirme a algo porque tengo la suerte de dar con bastantes cosas buenas en lo que a literatura se refiere. El castillo de Kafka no es ni por asomo el libro al que más aprecio tengo, pero sí el mejor que he leído. Últimamente me han impresionado Manuel Puig, Kobo Abe, Mijaíl Bulgákov, pero es que hay tantas cosas…

P.Y en cuanto a referentes artísticos, clásicos o contemporáneos, ¿cuáles han tenido una mayor influencia en su obra?

R.Es curioso porque creo que mis mayores influencias han ido por caminos paralelos a los que suele tener alguien que se dedica a la pintura, por poner un ejemplo creo que mi obra bebe mucho más de Francisco Ibáñez que de Velázquez, que sería lo propio. De pequeña leía miles de tebeos (Mortadelo y Filemón, Astérix y Obélix, Tintin, etc) y creo que esa forma de hacer (tintas planas, dibujos sintéticos) ha repercutido de forma evidente en mi obra. Artistas que me fascinan actualmente: Walter Swennen, Ida Ekblad, Louise Bourgeois, Sigmar Polke, Rose Wylie, Matt Mullican, Matias Faldbakken, Manolo Quejido…

P.Para ir acabando, ¿en qué momento supo que quería dedicarse al arte?

R.Creo que no es algo que haya sabido nunca, siempre he sentido que ha sido algo así como la deriva natural de los acontecimientos, ha tenido mucho que ver también el entorno. En cierto modo es lo que he hecho siempre, no sé hacer muchas más cosas.

P.Y si no se dedicara al arte, ¿a qué le gustaría dedicarse?

R.De pequeña siempre pensé que acabaría siendo escritora. También me gusta mucho el mundo del cine aunque no soy buena trabajando en grupo, siempre acabo tratando de imponer mis ideas, pero es que realmente tengo ideas muy buenas.

P.¿Le gustaría añadir algo más antes de acabar esta entrevista?

R.Quizás animar al público que no está muy familiarizado con el arte contemporáneo a visitar las galerías, creo que sigue habiendo cierta distancia entre estas y el público, existe una percepción algo solemne. Pero no es así; entras, miras la exposición y sales, no hay mucha más historia.