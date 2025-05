Duelos divinos

La ficha *'También esto pasará'. Drama, España, 2025, 93 min. Dirección: María Ripoll. Guion: M. Ripoll, Olga Iglesias. Fotografía: Joan Bordera. Música: María Rodés. Intérpretes: Marina Salas, Susi Sánchez, Carlos Cuevas, Sara Epigul, Andrea Trepat, Carles Francino.

Se diría que hasta la han rodado en la misma casa de Cadaqués. Basada en la exitosa novela autobiográfica de Milena Busquets, hija de la también escritora y editora Esther Busquets, También esto pasará nos recuerda demasiado a Casa en llamas en su propuesta de cine sobre y para la burguesía catalana que intenta camuflarse en la introspección y la autoconciencia como fórmula para espantar la caricatura y la vida de privilegios de la gauche divine y sus vástagos.

Aquí el tono es el de la confesión y el tema el del proceso de duelo tras muerte de la madre (todopoderosa y omnipresente). Se confiesa (en voz alta, desde las páginas del libro) la hija de mediana edad desubicada y en crisis, esposa fracasada, madre a tiempo parcial, siempre de flor en flor buscando en el sexo fugaz y furtivo esa vía de escape al compromiso y la aceptación de la madurez. Marina Salas le presta el cuerpo y las contradicciones a esa autora en busca de respuestas en medio de la incertidumbre.

Mientras tanto, María Ripoll (Ahora o nunca, No culpes al karma…, Yo no soy esa) intenta poner las cosas en su sitio sin demasiada convicción en la puesta en escena y con esa querencia inevitable a puntuar con canciones en secuencias de montaje. Su película se resiente de una afectación impostada que no revela tanto verdad, dolor o confusión como postureo y condescendencia con unos personajes y un modo de vida (en decadencia) que, a la postre, nos resultan antipáticos: gente a la que no querríamos conocer y con la que, por supuesto, no podemos establecer identificación en busca de repuestas sobre las grandes preguntas de la vida que aquí, al parecer, se ponen encima de la mesa junto a la piscina. El filme tampoco invita demasiado a leer la novela.