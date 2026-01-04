Tienes la claridad en esta incógnita, lector

La ficha Conversión de la estatua de sal. Javier Gato. Editorial La Isla de Siltolá. Sevilla, 2023. 116 páginas. 14.00 €

La poesía es un lenguaje que en la expresión original nos descubre una evidencia. Incluso una obviedad en la que no hemos caído. Una obviedad que ha pasado desapercibida hasta que la imagen poética la ha nombrado. Hasta que la imagen poética –la metáfora- le ha puesto nombre. La ha definido. El poema nos revela una verdad siempre evidente y siempre oculta.

De imágenes poéticas, metáforas, revelación, expresión original, viene abundante el quinto poemario del poeta Javier Gato. Con el título ‘Conversión de la estatua de sal’, el autor construye un personalísimo imaginario dividido en cuatro secciones –o tres y una especie de coda- en el que se intuye la alegoría de una búsqueda, la alegoría de un itinerario que concluye en la creencia religiosa –en la fe católica-.

El libro se inicia con un conjunto de poemas que nos evocan naturaleza, lo primitivo, los instintos, un ánimo opuesto a lo sereno, una atmósfera de caos, desorden, de ‘Fuego’, ‘Madrugada’, ‘Bestia’, ‘Lucha’, títulos de diferentes poemas que quizá nos den proporciones de un contexto: un hombre que se encuentra en un estado de meditación, por tanto de introspección, por tanto de incertidumbre, por tanto de inquietud. Aunque “de la sombra nace una espada / una llama / una lengua / Purifica la terrible oquedad / del cielo” y “Un humo de cuarzo serpentea por los aires / y la espada de sangre es vencida por la palma / cuando la cabeza del enviado orlada de camelias / es elevada sobre un monte de corazones”. Una esperanza se anuncia entre las oscuridades.

Javier Gato continúa su discurso –poético- en el capítulo ‘De profundis’, título que nos recuerda al salmo de la liturgia católica en el que se invoca a la misericordia de Dios y su perdón. ‘De profundis’ también podría traducirse como “desde el abismo”. De aquí y de allá se interpreta: el autor pone verbo, pone imagen, a esa fase de la conversión, a ese instante en el que el perdón lo redime y, cruzando ese “abismo”, alcanza una nueva verdad, una nueva vida. El título de este apartado, de este ‘De profundis’, ha sido una constante en lo literario: de Baudelaire a Wilde. También a Lorca. De este último nos llega un eco. Una influencia de la conocida ‘Oda al Santísimo Sacramento del altar’.

‘Conversión de la estatua de sal’ va cerrando con una serie de poemas que se inspiran en iconografías, santos, dogmas –magnífico el poema ‘Asunción’-, conceptos y doctrina del cristianismo. La clave, quizá, es que aquí no se comulga con retóricas ni visiones anacrónicas. Es una mirada contemporánea –apoyada en un discurso de siglos-. Una poesía de vanguardias que entona una claridad desde la incógnita. Todo con una verdad que distancia al autor de estos recientes movimientos neocatólicos oportunistas. De todos estos modernos que ahora, de repente, son una especie de imagen vicaria de Carmen Martínez Bordiú.