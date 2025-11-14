Nostalgia y vergüenza ajena: boomers contra zetas

La ficha *'Todos los lados de la cama'. Comedia musical, España, 2025, 105 min. Dirección: Samantha López Speranza. Guion: Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo. Fotografía: David Azcano. Música: Vanessa Garde. Intérpretes: Ernesto Alterio, Pilar Castro, María Esteve, Natalia Verbeke, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secun de la Rosa, Juan Buxaderas, Lucía Caraballo

Miedo da también volver a ver hoy aquellas comedias musicales, El otro lado de la cama (2002) y Los dos lados de la cama (2005), escritas y dirigidas por David Serrano y Emilio Martínez-Lázaro, que despertaron tardíamente el éxito popular del cine musical made in Spain a partir de un selecto repertorio pop (de Tequila a Kiko Veneno) y a costa de los vaivenes y enredos romántico-sexuales de un puñado de jóvenes urbanitas que popularizaron a toda una generación de intérpretes como Alberto San Juan, Ernesto Alterio, Guillermo Toledo, Natalia Verbeke, Pilar Castro, María Esteve o Secun de la Rosa.

Todos ellos repiten, uno incluso en forma de fantasma en lo que parece un pequeño chiste privado, junto a nuevos cuerpos y rostros sin carisma, en este reencuentro familiar a veinte años vista diseñado desde la nostalgia y la mercadotecnia en los despachos de Telecinco que los enfrenta a la nueva generación Z y su sexo fluido en un aburridísimo y esclerótico duelo a propósito de las viejas y nuevas costumbres en el arte del apareamiento servido en un pésimo guion de Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo, un repertorio de canciones y arreglos sin pegada alguna, unos números musicales deslucidos y una dirección plana y mortecina a cargo de la televisiva Samantha López Speranza que hace que, por momentos, Martínez-Lázaro nos parezca en el recuerdo el mismísimo Stanley Donen.