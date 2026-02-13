Un Vicente Amigo íntimo y edulcorado

La ficha **** 'Vicente Amigo en concierto'. Guitarra: Vicente Amigo, Añil Fernández. Percusión: Paquito González. Bajo: Ewen Vernal. Voz y palmas: Makarines (José y Maka). Violín: María Ángeles Bellido Muñoz. Violonchelo: Antonio Fernández Escobar. Flautas y oboe: Francisco Javier Márquez Toscano. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Viernes, 13 de febrero. Aforo: Lleno.

Es el único guitarrista de flamenco capaz de llenar un teatro de estas dimensiones. En Sevilla o en cualquier lugar del planeta. Eso, que es fantástico para este intérprete, es una pena para el género de la guitarra flamenca de concierto cuyo nivel creativo no se corresponde con la popularidad de la que debiera gozar. Vicente Amigo ha logrado esta posición privilegiada a fuer de crear bellísimas y reconocibles melodías. Su eclosión se produjo en un momento en el que en la música popular era importante la melodía. Con esos saltos deliciosos, resultones, muy efectivos. Y esos contratiempos característicos. Ofreció un largo recital íntimo, con una selección de su repertorio de los años trascurridos desde entonces. Me gusta más la música desnuda de Amigo. Esa naturalidad, esa efectividad, se ve mermada por unos convencionales arreglos de cuerda y vientos. Lo que más me gustó, naturalmente, fue el comienzo del recital, con tres temas sin solución de continuidad de puro concertismo en solitario. Y luego, los toques con el grupo flamenco, donde predominan los modos flamencos. Menos interesantes me resultaron temas con adscripciones más convencionales como el bolero. La inclusión de los vientos y las cuerdas, que, como digo, no trataban de dar la réplica melódica sino que jugaban a armonizar las melodías principales, me recordaron el disco Tierra que no es el que más me interesa de la producción del guitarrista de Guadalcanal. El mejor Amigo siempre ha sido un músico arriesgado.