Victoria como reto supremo

La ficha **Ciclo Pre-Femàs de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla. Programa: Obras de Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina y William Byrd. Escolanía de Sevilla. Ministriles: Arnau Rodón, Carmelo Sosa, Ramón Peñaranda y José Arsenio Rueda. Directora: Estela Lora. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Miércoles, 5 de marzo. Aforo: Un tercio.

No era baladí la valentía de Estela Lora para presentarse en este ciclo con un programa con nada menos que, entre otras obras, diez de los responsorios de tinieblas de Tomás Luis de Victoria. Este ciclo es la cumbre absoluta de la polifonía renacentista. Y más allá, entrando de lleno en el Manierismo con sus melodías conmovedoras, sus combinaciones vocales y sus armonías audaces siempre en busca de la completa expresión del texto cantado.

Demasiado quizá para un grupo amateur, si bien no falto de entusiasmo ni por parte de los cantores ni por partre de su joven directora. No brilló precisamente su sonido por el empaste, pues se podían apreciar voces muy dispares, infantiles, adolescentes, juveniles y adultas, cada una con una manera de emitir y, en algunos casos (Ave Maria de Victoria, por ejemplo), de afinar. No fue fácil tampoco el encaje sonoro con los ministriles, especialmente con una flauta que tampoco empastaba con el bajón y los sacabuches (bastante mejor con la corneta). Fueron bastantes las entradas imprecisas y desacompasadas en los responsorios. Se nota también un claro déficit de voces graves, sobre todo femeninas.

Lora apenas si varió las dinámicas (salvo en un bien resuelto “Melius illi erat” y también en “Cum gladiis et fustibus”), ni hizo uso de cambios de tempo como recurso expresivo en, por ejemplo, “Ora pro nobis”. Optó por tempos lentos en casi todo el programa, aunque esto le funcionó en algunos responsorios cantados con recogimiento, como "Caligaverunt oculi mei" y "Sepulto domino", los mejores momentos del concierto.