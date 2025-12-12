Una zambomba sin zambomba

La ficha *** 'Triana por pascua'. Cante: Cristina Tovar, Samara Amaya, Zamara Carrasco, Carmen Romero, Miguel Ángel Heredia. Guitarra: Ñoño Santiago. Teclados: Fernando Romero. Percusión: Paco Vega. Lugar: Museo de artes y costumbres populares. Fecha: Jueves, 11 de diciembre. Aforo: Lleno.

Una zambomba moderna. Con guitarra enchufada, teclados eléctricos …. Y sin zambomba, sustituida aquí por el cajón. De ahí que su repertorio sea básicamente contemporáneo, con nuevas composiciones que son, más que villancicos, baladas aflamencadas de melosa temática navideña, a ritmo de tangos o bulerías. Nuevo flamenco navideño. También se introducen algunos villancicos populares clásicos. Eso sí, con arreglos modernos. Por ejemplo, en el villancico que dicen “del Gloria”, que mejor debiera llamarse “de Gloria”, a tenor de su estribillo, Fernando Romero encontró ocasión para su lucimiento solista con una serie notable de variaciones a los teclados. Y varios de estos temas tradicionales fueron interpretados con arreglos para dos voces. Los temas tradicionales, aflamencados en su día por Parrilla de Jerez, se cantan a coro, mientras que en las nuevas composiciones encuentran ocasión para su lucimiento individual los integrantes de la formación. Así Cristina Tovar pudo dar fe de su tremendo poderío vocal. Y Samara Carrasco se lució cantando y bailando por bulerías en su solo. Heredia, por su parte, ofreció una balada tocándose la guitarra. También sonaron los tangos de Triana en su versión más tradicional, pero con una nueva letra para la ocasión, de temática navideña, ¿cómo no? Pero no dejaron de sonar Calle de San Francisco, Ya se van los quintos madre, Las tres hojas y Una pandereta suena que son, junto con otras muchas, la almendrilla de la zambomba desde que Parrilla de Jerez las arreglara, desde la tradición popular, folclórica, para su representación flamenca. La cosa terminó con un potpurrí de villancicos populares que fueron cantados junto a un público entregado a la función y a los sones característicos de este tiempo.