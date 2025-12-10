La Macanita enciende la navidad flamenca en Sevilla

La ficha *** 'La Macanita con Sabor a Plazuela'. Los Gozos de Diciembre. Cante: La Macanita, May del Cañero, Rocio del Cañero, Maria del Cañero, Mila Méndez. Guitarra: Jacobo Peña. Percusión: Kike Soto. Lugar: Teatro Cajasol. Fecha: Martes, 9 de diciembre. Aforo: Lleno.

La Macanita presentó en Sevilla su repertorio navideño con el grupo Sabor a Plazuela. Es la última superviviente, entonces era muy joven, del mítico grupo de Parrilla de Jerez que rescató y popularizo estos sones navideños en los años 80, 90 y 2000. La serie Así canta nuestra tierra en navidad quedó fatalmente interrumpida en 2011 y últimamente ha habido intentos de rescatarla pero ya desde otros presupuestos, más cercanos a la música ligera. Es por ello que la cantaora jerezana tuvo un emotivo recuerdo para Parrilla y también para Moraíto, compañero en estas lides navideñas, y otras tantas. Cantó cuatro temas con Sabor a Plazuela y unas bulerías de cierre donde puso su voz prodigiosa, su timbre único, bellísimo, singular, al servicio de un repertorio que no es el habitual que le solemos escuchar. Los cuatro temas que hizo con Sabor a Plazuela obedecieron a la lógica tradicional navideña: canciones con estribillo en donde la solista hace avanzar la narración, habitualmente de los evangelios apócrifos, con la estrofa, y el coro hace loas en el estribillo. Así en Huyendo del rey Herodes, o en el romance El niño y el ciego. El primero lo rescató La Paquera con Antonio Gallardo del repertorio lírico popular, y lo hizo a la manera de la gran cantaora de San Miguel, mientras que en el segundo introdujo un estribillo que, en cierta manera, truncó la narración. La Macanita también cantó los campanilleros de Manuel Torre que parecen definitivamente asociados al repertorio navideño. Sabor a Plazuela se ajustó en sus intervenciones, asimismo, al repertorio tradicional en Camino de Casablanca y se acercó al repertorio contemporáneo con Ya llegó la nochebuena de Fernando Terremoto. La cosa, como cabía esperar, acabo al ritmo festero de la bulería en donde cada una de las componentes del coro tuvo ocasión para su lucimiento individual.