Disfrute de una Sevilla insólita

Añoranza cero, ni una pizca de nostalgia por aquellos tiempos en que veíamos crecer a los hijos chapoteando en la mar océana. Las Tres Piedras, Regla, la Cruz del Mar como escenarios chipioneros en los que combatir la calor que se adueñaba de un horno llamado Sevilla. Luego, la sanluqueña Las Piletas o Los Bateles conileño con la propina de unos días en la España verde. Pero como el verano no rompe, los hijos ya no dan más de sí de talluditos que están y el peso de los años cada día pesa más, pues cero añoranza de aquellos días de sol y sal. Y a esa ausencia de nostalgia por un tiempo maravilloso que se fue para siempre, el añadido de qué bien sientan estos paseos por la Sevilla que no está invadida por un turismo que no siempre es agradable de soportar. Y es que mejor que no se enteren, pero sí, hay otra Sevilla que no está en el circuito turístico.