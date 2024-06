EL PP de Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones. No sólo las ha ganado, sino que ha tenido 10 escaños más que hace cinco años. El PSOE ha logrado mantenerse con 20 escaños, y se han producido varias sorpresas, quizá la más destacada los 3 escaños del partido de Alvise Se Acabó La Fiesta. Y también que Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, se ha vengado con creces de Yolanda Díaz, al sacar su escaño y uno más para su partido, mientras la vicepresidenta segunda del Gobierno ha vuelto a recibir un importante revolcón electoral que hace muy difícil su futuro.

Se mantendrá en el Gobierno, pero difícilmente tendrá protagonismo. Vox ha tenido un buen gran resultado con 3 escaños más que hace cinco años y Junts pierde 1, mientras ERC, Bildu y BNG, que se presentaban en la misma lista, mantienen los anteriores.

El PP no ha logrado sacar tanta ventaja como le auguraban los sondeos hace apenas dos meses, pero ha sacado 2 escaños más que Pedro Sánchez, que en su euforia de los últimos días acariciaba la idea del empate con el PP e incluso presumía de que podría ganar a Feijóo, a quien atacó de forma inmisericorde tergiversando incluso declaraciones suyas para presentarlo no sólo como afín a Vox y la ultraderecha, sino también como un político al que no le dolían prendas en presentar una moción de censura teniendo como aliado a Puigdemont.

Desde el PSOE se hará una lectura negativa al PP por el resultado, la llevan preparando varias semanas, desde que estalló el escándalo que provocó la imputación judicial de su mujer por presunta corrupción y tráfico de influencias. Sánchez, en lugar de tomar decisiones drásticas como recogen las normas internas del PSOE, dio la vuelta a la situación presentando a su mujer, y a sí mismo, como víctimas de una operación de descrédito organizada por jueces y periodistas poco afines a su causa, que se dedicaron a difundir bulos desde el fango, por utilizar la terminología que tanto ha utilizado el sanchismo estos días.

El victimismo ha sido exagerado y ha hecho mella en el votante, el PP no ha sacado al PSOE la diferencia que se esperaba, pero así y todo el resultado es un éxito para el partido y para su presidente, aunque Pedro Sánchez lleva días preparando la estrategia para esta noche electoral: el 9-J ha sido un fracaso para Feijóo. Con Pedro Sánchez siempre se tiene las de perder, como ocurre cuando alguien se bate el cobre contra un adversario falto de principios. Ha conseguido en esta ocasión reducir la distancia que según los sondeos le separaban del PP, pero el futuro no se le presenta fácil.

Por una parte, continúa el caso Begoña y empiezan a aparecer fisuras en el PSOE donde personas vinculadas a José Luis Ábalos y Koldo ya preparan las armas para su defensa. Sobre todo al ver la diferencia de trato que han recibido frente a los apoyos a la mujer del presidente. Por otra parte, a la vuelta de la esquina espera Puigdemont que sigue queriendo tener mando en plaza en Cataluña. Y si no lo consigue ya ha anunciado que se lo hará pagar a Pedro Sánchez. Esta misma semana, ya conocidos los resultados europeos, se intensificarán las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, y no es descartable que se celebren nuevas elecciones.

Y, por ponerle aún más complicadas las cosas a Pedro Sánchez, España sigue la línea que han marcado estas elecciones europeas, con Vox doblando los escaños y la aparición de Luis Pérez Fernández, más conocido por Alvise, con un partido indefinible aunque más bien encuadrado en la extrema derecha, que ha logrado 3 escaños. Indefinible porque Alvise es un personaje que se mueve en el periodismo en redes, con escaso rigor en sus informaciones.

Los partidos que apoyan a Sánchez, los llamados socios de investidura, han tenido un escaño menos que los de la oposición. Las elecciones europeas no son equiparables a las españolas, pero estas del domingo han tenido un componente plebiscitario muy claro. Agravado con los casos de corrupción que se han vivido últimamente en el PSOE, y más agravado todavía con el caso que afecta directamente a la mujer del presidente del Gobierno y que a pesar de los esfuerzos de Sánchez y de sus ministros por apoyarla sin fisuras tiene unas connotaciones que no auguran nada bueno, aunque serán los jueces quienes determinen si hay o no delito en las maniobras empresariales de Gómez.

Si Pedro Sánchez no dice lo contrario –podría disolver las Cortes si quisiera– se acaba un año en el que se han celebrado cuatro elecciones. Eso ha supuesto que Feijóo no ha podido tomar decisiones que tenía en cartera hace tiempo, pero era prioritario trabajarse a fondo el calendario electoral. Ahora, si quiere, y después del saldo conseguido, ya puede ponerse a la tarea de dedicarse a fondo a poner el partido en mejor posición para ganar a Pedro Sánchez. Aunque es enemigo difícil.