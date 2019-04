El PP está de los nervios. Las encuestas le dan una horquilla tan abierta que parece un ángulo recto, de 60 a 100 diputados; depende lo que le concedan a Vox. La errática campaña de Casado puede deberse a los nervios, pero también a que ha prescindido de demasiada gente con experiencia, capacidad y autoridad. Y ahora se les ve, a él a sus acólitos, como muy poca cosa. Sólo cuenta con un Aznar anticuado para restaurar la grieta por la que se ven sus carencias. Las transiciones hay que hacerlas con más pausa. El propio Aznar en sus mejores tiempos, cuando fue elegido en Sevilla presidente del PP hace 29 años, se quedó con el mismo secretario general que tenía Fraga, Cascos, durante un mandato.

Pero Casado ha preferido desplazar y purgar a la vieja guardia marianista y nos presenta un partido nuevo e imberbe. Tanto que a veces parece más inconsistente que Ciudadanos, que juega el partido con lo puesto. Cuando hace unos días la Congregación de Mena ha pedido a Casado, Abascal y Rivera que no acudan el Jueves Santo al traslado del Cristo de la Buena Muerte por parte de la Legión, el primer partido en aceptar la propuesta fue Cs. Otra de las razones para los nervios de Casado y sus salidas de tono alejadas del centro es que en los sondeos no suman las tres derechas. Aunque en el partido repiten que lo mismo decían las encuestas en las andaluzas y al final Moreno gobierna con el peor resultado del PP en su historia. Y, como le gusta decir al superconsejero Bendodo: gobernar es ganar. Aunque precisamente el presidente Moreno también es víctima de la nerviosera que cunde en el PP, con intervenciones desencajadas impropias de su papel institucional. Puede que sea, como su presencia en la Plaza de Colón, para que al sorayismo gobernante no le acusen de no haber ayudado.

En todo caso, a Casado no le basta con su desparpajo y la marca. Hacía falta algo más y no parece que lo tenga.