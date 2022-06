Programa de Cribado Poblacional del Cáncer de Cérvix en Andalucía

La persistencia del VPH ocurre sólo en el 10% de las mujeres infectadas y de estas, sólo un 1 % desarrollará lesiones neoplásicas asociadas al VPH . En la actualidad, no existe ningún tratamiento para esta infección, pero en la mayoría de los casos evoluciona espontáneamente a la curación. Este proceso puede durar varios años; la mayoría de mujeres tienen una infección transitoria que no supone riesgo alguno, ya que el VPH acaba por ser eliminado totalmente por el sistema inmunológico de la mujer. En general, estas infecciones son asintomáticas, por lo que pasan desapercibidas. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de casos (en torno al 10-15%) en que la infección por VPH se mantiene en el tiempo sin que sus defensas consigan eliminarla, se pueden producir cambios en las células del cuello uterino que derivan en el desarrollo de lesiones pre-malignas que con el tiempo pueden evolucionar a un cáncer.

A día de hoy, una de las prioridades recogidas en la Estrategia en Cáncer en Andalucía 2021-2023 coordinada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica, en su Línea estratégica número 1 (promoción, prevención y diagnóstico precoz), contempla en su objetivo número 4 la revisión de los circuitos asistenciales para poder elaborar un plan de cribado frente al cáncer de cervix en Andalucía, pasando del modelo oportunista actual al cribado poblacional en los próximos tres años. Este nuevo circuito se basa en "modelo de acto único" mediante citología en medio líquido, realizándose simultáneamente test molecular para diagnóstico de HPV y citología refleja en los casos con resultado positivo. En caso de resultado negativo la reevalución , de forma general, será cada 5 años.

Para ello en 2021 se creó un grupo motor de profesionales, coordinado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria; se ha elaborado un documento marco consensuado por los profesionales implicados a nivel autonómico; se está desarrollando un aplicativo informático como herramienta de gestión (similar al programa de cribado de cáncer colo-rectal); se están pilotando varios proyectos en diferentes provincias así como formando a los profesionales implicados en el funcinamiento de los nuevos circuitos. Por último, se preveé integrar el aplicativo informático con la base de datos única poblacional de Anadalucía (BDUP).

Vacunación frente al Papiloma

El objetivo de la vacunación es la reducción de las infecciones por virus del papiloma humano y de sus posibles consecuencias. Se considera que la vacunación que incluye los genotipos oncogénicos VPH 16 y VPH 18 supone una protección directa frente al 70 % de los virus que pueden producir cáncer de cuello de útero. Las vacunas protegen de forma eficaz frente a los principales tipos de VPH que causan las lesiones premalignas y malignas de cérvix. No obstante, la importancia del cribado sigue siendo crucial por diferentes razones: no se vacuna sistemáticamente a todas las mujeres adultas sexualmente activas; no todas las niñas se vacunarán; la vacuna no confiere una protección contra todos los tipos oncogénicos de VPH y sus beneficios se conseguirán cuando las niñas actualmente vacunadas alcancen la edad adulta.

El inicio de las relaciones sexuales no supone una contraindicación para la vacunación, aunque la efectividad de la vacuna puede verse afectada si la mujer ya está infectada con alguno de los serotipos que contiene la vacuna. La máxima eficacia de la vacuna se alcanza si se administra antes del inicio de las relaciones sexuales. La vacuna sirve para prevenir la infección por el VPH, pero no puede erradicarla ni tampoco puede evitar sus consecuencias una vez que la infección se ha producido.

Tras la autorización por la Agencia Europea del Medicamento de las vacunas frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) y su posterior comercialización, Andalucía en el año 2014 procedió a la inclusión de esta vacuna en el calendario vacunal infantil pues se ha demostrado un beneficio adicional en la prevención primaria del cáncer de cuello de útero.