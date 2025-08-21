El alivio del Poniente

Bienvenido sea el refrescante viento que viaja en dirección contraria al astro rey, su majestad el que llega desde Poniente. Tras el martirio de una ola con aspecto de tsunami calorífero, que el viento haya rolado es una bendición y lo sentimos por nuestros hermanos malagueños. Son tantas las disparidades entre Sevilla y Málaga que hasta en la cosa termométrica andan por caminos bien distintos. Cuando aquí le damos gracias al Cielo por la aparición del viento de Poniente, ese mismo soplo llega a Málaga a través de una campiña que lo vuelve caluroso, aborreciblemente tórrido. Y así pasa que dicho viento toma el terrorífico calificativo de Terral y convierte en sauna que coincidiendo con la feria es un martirio. Martirio similar al que aquí hemos padecido durante diez días insoportables tanto por la duración de la maldita ola como por su intensidad de mercurios por las nubes hasta convertirnos en carne de telediario. Por eso, con la llegada del Poniente, Sevilla se convierte en habitable. Bienvenido sea.