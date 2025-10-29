La almohada de Morante

Con más de cien corridas firmadas, en febrero de 1967, El Cordobés sembró la alarma en el empresariado taurino anunciando que no torearía en esa temporada próxima a comenzar. Decía el Ciclón de Palma del Río que lo había consultado con la almohada y que se tomaba un año sabático o quizá se iba para siempre. Entonces los grandes empresarios tomaron la determinación de ir a Villalobillos, la finca del torero, para rogarle una marcha atrás. Y allí que fueron en peregrinación Balañá, Stuyck, Miranda, Barceló y Canorea para rogarle y ahí fue cuando el Benítez consiguió lo del millón por tarde. Firmaron el acuerdo en la almohada de sus sueños y todos contentos. Por cierto, la almohada se la llevó Balaña y se halla en el museo taurino de Barcelona. ¿Se organizará algo igual para convencer a Morante? Viendo el panorama imaginamos a Chopera, Valencia, Casas, Garzón y Matilla rumbo a La Puebla o a la lusitana Nazaré para convencer al orfebre cigarrero. Y es que sin él la Fiesta no se antoja sostenible.